https://ria.ru/20250524/rossiya-2018847842.html
Появилось видео возвращения группы российских военных из украинского плена
Появилось видео возвращения группы российских военных из украинского плена - РИА Новости, 24.05.2025
Появилось видео возвращения группы российских военных из украинского плена
Минобороны РФ показало видео возвращения российских военнослужащих на Родину с подконтрольной Киеву территории. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:29:00+03:00
2025-05-24T14:29:00+03:00
2025-05-24T14:39:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
киев
российская империя
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео возвращения российских военнослужащих на Родину с подконтрольной Киеву территории.Ранее ведомство сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих и передаче взамен 307 военнопленных ВСУ.Вернувшиеся россияне на фоне автобуса развернули флаги РФ, Советского Союза и Российской империи и трижды прокричал "Ура!".
https://ria.ru/20250523/rossija-2018783058.html
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Возвращение из украинского плена новой группы российских военных
Минобороны России показало кадры возвращения из украинского плена новой группы российских военных
2025-05-24T14:29
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РИА Новости
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россия, в мире, киев, российская империя, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Российская империя, Вооруженные силы Украины
Появилось видео возвращения группы российских военных из украинского плена
МО показало видео возвращения новой группы российских военных из плена ВСУ