https://ria.ru/20250524/rossiya-2018847842.html

Появилось видео возвращения группы российских военных из украинского плена

Появилось видео возвращения группы российских военных из украинского плена - РИА Новости, 24.05.2025

Появилось видео возвращения группы российских военных из украинского плена

Минобороны РФ показало видео возвращения российских военнослужащих на Родину с подконтрольной Киеву территории. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:29:00+03:00

2025-05-24T14:29:00+03:00

2025-05-24T14:39:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

в мире

киев

российская империя

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео возвращения российских военнослужащих на Родину с подконтрольной Киеву территории.Ранее ведомство сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих и передаче взамен 307 военнопленных ВСУ.Вернувшиеся россияне на фоне автобуса развернули флаги РФ, Советского Союза и Российской империи и трижды прокричал "Ура!".

https://ria.ru/20250523/rossija-2018783058.html

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киев

российская империя

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Возвращение из украинского плена новой группы российских военных Минобороны России показало кадры возвращения из украинского плена новой группы российских военных 2025-05-24T14:29 true PT0M25S

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россия, в мире, киев, российская империя, вооруженные силы украины