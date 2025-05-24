https://ria.ru/20250524/rossiya-2018845124.html

Патриарх Кирилл заявил о консолидации российского общества

Патриарх Кирилл заявил о консолидации российского общества - РИА Новости, 24.05.2025

Патриарх Кирилл заявил о консолидации российского общества

В настоящий момент в России происходит колоссальная консолидация общества для достижения целей и задач, поставленных перед страной президентом страны, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:09:00+03:00

2025-05-24T14:09:00+03:00

2025-05-24T14:09:00+03:00

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

общество

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В настоящий момент в России происходит колоссальная консолидация общества для достижения целей и задач, поставленных перед страной президентом страны, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой государства Владимиром Путиным. "Сейчас происходит такая мощная консолидация нашего общества, народа вокруг тех целей и задач, которые перед собой видит страна, возглавляемая вами, уважаемый Владимир Владимирович. Вот это является очень важным. Сердечно благодарю вас за добрые слова. А самое главное за ваше лидерство, за ваше руководство страной. За годы вашего пребывания на посту президента радикально изменилась жизнь… Речь идёт не только о повышении материального благосостояния. Люди чувствуют себя свободно. Нет дискриминаций ни по религиозному, ни по национальному принципам. Это ведь удивительно огромная страна с большим количеством этносов, национальностей и все живут в мире. Это, конечно, наша тысячелетняя традиция совместного проживания", - рассказал патриарх Кирилл в субботу, принимая поздравления от президента Путина в день своего тезоименитства в Кремле. По словам предстоятеля РПЦ, Россия является примером для остальных стран. "Позвольте мне пожелать вам помощи Божьей, крепости сил в вашем служении Отечеству", - сказал патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250521/patriarkh-2018208771.html

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россия, владимир путин, русская православная церковь, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)