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"Огромное преимущество": на Западе назвали оружие ВС России, изменившее все - РИА Новости, 24.05.2025
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03:31 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018799893.html
"Огромное преимущество": на Западе назвали оружие ВС России, изменившее все
"Огромное преимущество": на Западе назвали оружие ВС России, изменившее все - РИА Новости, 24.05.2025
"Огромное преимущество": на Западе назвали оружие ВС России, изменившее все
Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T03:31:00+03:00
2025-05-24T03:31:00+03:00
технологии
россия
курская область
киев
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт, пишет британская газета The Times."Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта протяженностью 1200 км", — говорится в материале.По мнению автора, влияние этих дронов на передовой было "всепроникающим", а танки другая бронетехника теперь практически устарела и легко уничтожается в любое время суток.Как пишет, в свою очередь, американская газета The Washington Post, российские войска используют беспилотники для уничтожения украинской техники и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало "недавнему болезненному отступлению ВСУ" из Курской области."У России было огромное преимущество в Курске (Курской области — Прим. ред.) благодаря использованию оптоволоконных беспилотников, поскольку они фактически уничтожили логистику Украины", — пожаловался в беседе с изданием командир подразделения беспилотников 47-й бригады ВСУ.Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Как отмечали ранее в Минобороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.
https://ria.ru/20250524/rada-2018795619.html
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технологии, россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Технологии, Россия, Курская область, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Огромное преимущество": на Западе назвали оружие ВС России, изменившее все

Times: Россия обошла Украину по производству беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт, пишет британская газета The Times.
"Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта протяженностью 1200 км", — говорится в материале.
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По мнению автора, влияние этих дронов на передовой было "всепроникающим", а танки другая бронетехника теперь практически устарела и легко уничтожается в любое время суток.
Как пишет, в свою очередь, американская газета The Washington Post, российские войска используют беспилотники для уничтожения украинской техники и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало "недавнему болезненному отступлению ВСУ" из Курской области.
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Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Как отмечали ранее в Минобороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.
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