https://ria.ru/20250524/rossiya-2018799893.html

"Огромное преимущество": на Западе назвали оружие ВС России, изменившее все

"Огромное преимущество": на Западе назвали оружие ВС России, изменившее все - РИА Новости, 24.05.2025

"Огромное преимущество": на Западе назвали оружие ВС России, изменившее все

Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T03:31:00+03:00

2025-05-24T03:31:00+03:00

2025-05-24T03:31:00+03:00

технологии

россия

курская область

киев

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт, пишет британская газета The Times."Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта протяженностью 1200 км", — говорится в материале.По мнению автора, влияние этих дронов на передовой было "всепроникающим", а танки другая бронетехника теперь практически устарела и легко уничтожается в любое время суток.Как пишет, в свою очередь, американская газета The Washington Post, российские войска используют беспилотники для уничтожения украинской техники и контроля ключевых логистических маршрутов, что способствовало "недавнему болезненному отступлению ВСУ" из Курской области."У России было огромное преимущество в Курске (Курской области — Прим. ред.) благодаря использованию оптоволоконных беспилотников, поскольку они фактически уничтожили логистику Украины", — пожаловался в беседе с изданием командир подразделения беспилотников 47-й бригады ВСУ.Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Как отмечали ранее в Минобороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.

https://ria.ru/20250524/rada-2018795619.html

https://ria.ru/20250523/mid-2018757683.html

https://ria.ru/20250507/bpla-2015553608.html

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технологии, россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины