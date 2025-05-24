Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили пятьдесят девять природных пожаров - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rossija-2018856278.html
В России за сутки потушили пятьдесят девять природных пожаров
В России за сутки потушили пятьдесят девять природных пожаров - РИА Новости, 24.05.2025
В России за сутки потушили пятьдесят девять природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 59 природных пожаров на площади почти в 195,5 тысяч гектаров, сообщает в субботу... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:14:00+03:00
2025-05-24T15:14:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_0:45:1151:692_1920x0_80_0_0_e42e93a4ba4e7092744898f47c438fe2.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 59 природных пожаров на площади почти в 195,5 тысяч гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидированы 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 195 416 гектаров", - говорится в сообщении ведомства. К полуночи субботы на территории РФ действовал 91 лесной пожар. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 32 пожара на площади почти в 704 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250524/pozhar-2018823749.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_86:0:1067:736_1920x0_80_0_0_ca066a17392cf775a15d4ab8fda577d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили пятьдесят девять природных пожаров

В России за сутки потушили 59 природных пожаров на площади почти в 195,5 тыс га

© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 59 природных пожаров на площади почти в 195,5 тысяч гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидированы 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 195 416 гектаров", - говорится в сообщении ведомства.
К полуночи субботы на территории РФ действовал 91 лесной пожар. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 32 пожара на площади почти в 704 тысячи гектаров.
Ликвидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Пожар на складе в Каменск-Шахтинском локализовали
10:59
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала