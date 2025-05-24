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В России за сутки потушили пятьдесят девять природных пожаров
В России за сутки потушили пятьдесят девять природных пожаров - РИА Новости, 24.05.2025
В России за сутки потушили пятьдесят девять природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 59 природных пожаров на площади почти в 195,5 тысяч гектаров, сообщает в субботу... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:14:00+03:00
2025-05-24T15:14:00+03:00
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забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 59 природных пожаров на площади почти в 195,5 тысяч гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидированы 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 195 416 гектаров", - говорится в сообщении ведомства. К полуночи субботы на территории РФ действовал 91 лесной пожар. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 32 пожара на площади почти в 704 тысячи гектаров.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили пятьдесят девять природных пожаров
В России за сутки потушили 59 природных пожаров на площади почти в 195,5 тыс га