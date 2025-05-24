https://ria.ru/20250524/rossija-2018812747.html

В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев

В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев - РИА Новости, 24.05.2025

В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев

Более пяти тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:17:00+03:00

2025-05-24T09:17:00+03:00

2025-05-24T12:02:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более пяти тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, за первый квартал 2025 года на территорию России всего въехали 5427 граждан Украины. Из них:За указанный период почти пять тысяч прибывших украинцев воспользовались воздушным транспортом, 405 человек въехали в Россию на автомобиле, 26 — пешком.

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017268191.html

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