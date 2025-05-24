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В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев - РИА Новости, 24.05.2025
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09:17 24.05.2025 (обновлено: 12:02 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/rossija-2018812747.html
В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев
В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев - РИА Новости, 24.05.2025
В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев
Более пяти тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2025
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россия
украина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более пяти тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, за первый квартал 2025 года на территорию России всего въехали 5427 граждан Украины. Из них:За указанный период почти пять тысяч прибывших украинцев воспользовались воздушным транспортом, 405 человек въехали в Россию на автомобиле, 26 — пешком.
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017268191.html
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россия, украина
Россия, Украина
В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев

Более пяти тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году в частных целях

© Fotolia / Mykola VelychkoПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Fotolia / Mykola Velychko
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более пяти тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, за первый квартал 2025 года на территорию России всего въехали 5427 граждан Украины.
Из них:
  • 5129 совершали частные визиты;
  • 186 — деловой визит;
  • 55 — приезжали по работе;
  • 27 — по учебе;
  • 21 — для туризма;
  • девять — транзитом.
За указанный период почти пять тысяч прибывших украинцев воспользовались воздушным транспортом, 405 человек въехали в Россию на автомобиле, 26 — пешком.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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