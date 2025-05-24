https://ria.ru/20250524/rezhim-2018819825.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 24.05.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщило МЧС региона в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T10:28:00+03:00

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2025-05-24T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщило МЧС региона в Telegram-канале ведомства. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 2.54 мск и отменили в 9.31 мск.

https://ria.ru/20250417/trevoga-2011724195.html

липецкая область

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)