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Центр "Барс-Сармат" развернул серийное производство средств РЭБ - РИА Новости, 24.05.2025
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Центр "Барс-Сармат" развернул серийное производство средств РЭБ
Центр "Барс-Сармат" развернул серийное производство средств РЭБ - РИА Новости, 24.05.2025
Центр "Барс-Сармат" развернул серийное производство средств РЭБ
Серийное производство антидроновых ружей и автомобильных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), призванных глушить сигналы управления беспилотников противника,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T07:07:00+03:00
2025-05-24T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МАРИУПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Серийное производство антидроновых ружей и автомобильных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), призванных глушить сигналы управления беспилотников противника, развернуто в Центре специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат", сообщил РИА Новости начальник научно-технического центра с позывным "Конго". "За месяц нам удалось развернуть серийное производство ружей "Кентавр-Сармат" и автомобильных РЭБ "МГЛА-Сармат". При текущих производственных возможностях мы способны производить сотни комплексов радиоэлектронной борьбы в месяц", - рассказал он. По его словам, изготовленные комплексы успешно применены на передовой и показали высокую эффективность. Кроме того, пройдена сертификация автомобильного комплекса РЭБ в одном из военных научных институтов, однако уже сейчас ими оснащаются подразделения не только Центра "Барс-Сармат", но и других воинских формирований группировки "Днепр".
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018801870.html
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безопасность, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии
Центр "Барс-Сармат" развернул серийное производство средств РЭБ

Центр "Барс-Сармат" развернул на передовой серийное производство средств РЭБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МАРИУПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Серийное производство антидроновых ружей и автомобильных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), призванных глушить сигналы управления беспилотников противника, развернуто в Центре специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат", сообщил РИА Новости начальник научно-технического центра с позывным "Конго".
"За месяц нам удалось развернуть серийное производство ружей "Кентавр-Сармат" и автомобильных РЭБ "МГЛА-Сармат". При текущих производственных возможностях мы способны производить сотни комплексов радиоэлектронной борьбы в месяц", - рассказал он.
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По его словам, изготовленные комплексы успешно применены на передовой и показали высокую эффективность.
Кроме того, пройдена сертификация автомобильного комплекса РЭБ в одном из военных научных институтов, однако уже сейчас ими оснащаются подразделения не только Центра "Барс-Сармат", но и других воинских формирований группировки "Днепр".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологии
 
 
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