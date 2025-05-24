https://ria.ru/20250524/rada-2018795619.html

В Раде оценили пуски БПЛА ВСУ по России

В Раде оценили пуски БПЛА ВСУ по России - РИА Новости, 24.05.2025

В Раде оценили пуски БПЛА ВСУ по России

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский совершает государственные и военные преступления против населения... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T01:36:00+03:00

2025-05-24T01:36:00+03:00

2025-05-24T05:50:00+03:00

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артем дмитрук

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верховная рада украины

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский совершает государственные и военные преступления против населения Украины, устраивая "суицидальные шоу" в виде запусков беспилотников по территории России."Все эти "атаки на Москву" — это суицидальные шоу во имя Зеленского... Это уже тысячное преступление. Государственное. Военное. Преступление против собственного народа... Кому это выгодно? Народу Украины? Нет. Армии? Нет. Только одному — Зеленскому, который "воюет" с экрана, пока страна умирает в реальности", — написал уехавший из страны Дмитрук.По мнению парламентария, Зеленский "играет в героя" и кричит "до победы", а сам уже давно имеет "эвакуационный план". Как подчеркивает депутат, глава киевского режима боится мира, потому что мир на Украине будет означать для него трибунал. По его словам, каждая атака приближает Украину к катастрофе, а Зеленскому нужен не выход, а катастрофа, выразил уверенность Дмитрук. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что в Москве считают массированные атаки беспилотников прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского союза. Министр подчеркнул, что Россия продолжит работу над документами об условиях урегулирования украинского конфликта, несмотря на провокации Киева и массированные атаки БПЛА.

https://ria.ru/20250523/dmitruk-2018789975.html

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018506096.html

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