https://ria.ru/20250524/rabota-2018803856.html
Раскрыто, какую работу предлагают украинцам в Европе
Раскрыто, какую работу предлагают украинцам в Европе - РИА Новости, 24.05.2025
Раскрыто, какую работу предлагают украинцам в Европе
Украинцы интересны европейским компаниям как чернорабочие, готовые стать уборщиками, сотрудниками склада или теплицы ради получения визы в Европу, выяснило РИА... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:40:00+03:00
2025-05-24T05:40:00+03:00
2025-05-24T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинцы интересны европейским компаниям как чернорабочие, готовые стать уборщиками, сотрудниками склада или теплицы ради получения визы в Европу, выяснило РИА Новости. На основе открытых данных в социальных сетях корреспондент РИА Новости выяснил, что агентства, занимающиеся наймом украинцев на работу в Европу, предлагают в основном вакансии, не требующие квалификации, образования и знания языка. Например, мигрант с Украины может клеить акцизные марки в Латвии, сортировать товар на складе в Чехии, стать упаковщиком киндер-сюрпризов или кассиром в Польше, уборщиком отелей или кемпингов в Голландии. Отдельно существуют аккаунты по набору сотрудников для сельскохозяйственной отрасли, многие сразу указывают, что это работа именно для украинцев. Предлагают сбор и сортировку овощей во Франции, Финляндии и Бельгии, а также различные виды ручного труда на полях и в теплицах Европы. Иногда появляются вакансии, требующие чуть большей квалификации. Например, в Польше приглашают украинцев на работу швеей на производстве обуви и парашютов или помощником столяра, в Чехии — водителем техники на складе или сварщиком, в Нидерландах — маляром. Ищут также рабочих на заводы по производству поддонов, автомобилей и комплектующих, сыров и йогуртов. Для такого трудоустройства понадобятся опыт работы, права или профильное образование. В большинстве случаев оплата почасовая. Из нее вычитается комиссия агентства, иногда расходы на проживание и проезд, если их помогает организовать работодатель. На период работы предоставляется виза, что указывается как главное достоинство "вахт". В Чехии за час такой работы можно заработать от 120 крон (441,6 рубля) в час, в Польше — от 15 злотых (321,45 рубля), в Нидерландах — от шести евро (551,52 рубля), в Бельгии и Германии — от восьми евро (735,36 рубля), во Франции — от 9,52 евро (875,08 рубля) в час.
https://ria.ru/20250518/nato-2017645615.html
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в мире, технологии, европа, чехия, польша
В мире, Технологии, Европа, Чехия, Польша
Раскрыто, какую работу предлагают украинцам в Европе
Украинцам в Европе предлагают убираться в кемпингах и собирать киндер-сюрпризы