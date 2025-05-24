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Путин осудил пренебрежение российской культурой - РИА Новости, 24.05.2025
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13:25 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/putin-2018840271.html
Путин осудил пренебрежение российской культурой
Путин осудил пренебрежение российской культурой - РИА Новости, 24.05.2025
Путин осудил пренебрежение российской культурой
Нападки на Россию и варварское отношение к русской культуре не делают чести тем, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:25:00+03:00
2025-05-24T13:25:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Нападки на Россию и варварское отношение к русской культуре не делают чести тем, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в субботу встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства. Президент поблагодарил патриарха за все, что он делает для России и ее народа, за поддержку русской культуры и языка. "Хотел бы сказать, что это особенно важно в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры. Такого мы давно не видели. Это не делает чести тем, кто этим занимается. Но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, и ваш вклад в эту работу, конечно, неоценим", - обратился Путин к патриарху.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин осудил пренебрежение российской культурой

Путин: нападки на Россию не делают чести тем, кто этим занимается

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства
Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Нападки на Россию и варварское отношение к русской культуре не делают чести тем, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в субботу встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства. Президент поблагодарил патриарха за все, что он делает для России и ее народа, за поддержку русской культуры и языка.
"Хотел бы сказать, что это особенно важно в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры. Такого мы давно не видели. Это не делает чести тем, кто этим занимается. Но в этих условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, и ваш вклад в эту работу, конечно, неоценим", - обратился Путин к патриарху.
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