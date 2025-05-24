https://ria.ru/20250524/putin-2018836009.html

Путин встретился с патриархом Кириллом

Путин встретился с патриархом Кириллом - РИА Новости, 24.05.2025

Путин встретился с патриархом Кириллом

Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:03:00+03:00

2025-05-24T13:03:00+03:00

2025-05-24T13:25:00+03:00

религия

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства."Я поздравляю вас с Днем тезоименитства и выражаю слова благодарности за все, что вы делаете для России, для нашего народа", - сказал Путин, вручив предстоятелю Русской православной церкви большой букет белых роз.Президент поблагодарил патриарха Кирилла за все, что он делает для России и ее народа, в том числе за поддержку русского языка и культуры страны."У вас много сфер деятельности, но одно направление хотел бы выделить сегодня особо: это ваша поддержка русского языка, русской культуры и поддержка взаимоотношений с нашими соотечественниками за рубежом", - подчеркнул Путин.Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день предстоятеля Русской православной церкви поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.

https://ria.ru/20250520/patriarkh-2018019779.html

https://ria.ru/20250524/volodin-2018817265.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравляет патриарха Кириллом с Днем тезоименитства Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства. Он поблагодарил патриарха за все, что тот делает для России и ее народа, а также за поддержку русской культуры и языка. 2025-05-24T13:03 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)