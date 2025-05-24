https://ria.ru/20250524/putin-2018836009.html
Путин встретился с патриархом Кириллом
Путин встретился с патриархом Кириллом - РИА Новости, 24.05.2025
Путин встретился с патриархом Кириллом
Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:03:00+03:00
2025-05-24T13:03:00+03:00
2025-05-24T13:25:00+03:00
религия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства."Я поздравляю вас с Днем тезоименитства и выражаю слова благодарности за все, что вы делаете для России, для нашего народа", - сказал Путин, вручив предстоятелю Русской православной церкви большой букет белых роз.Президент поблагодарил патриарха Кирилла за все, что он делает для России и ее народа, в том числе за поддержку русского языка и культуры страны."У вас много сфер деятельности, но одно направление хотел бы выделить сегодня особо: это ваша поддержка русского языка, русской культуры и поддержка взаимоотношений с нашими соотечественниками за рубежом", - подчеркнул Путин.Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день предстоятеля Русской православной церкви поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.
https://ria.ru/20250520/patriarkh-2018019779.html
https://ria.ru/20250524/volodin-2018817265.html
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Путин поздравляет патриарха Кириллом с Днем тезоименитства
Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства.
Он поблагодарил патриарха за все, что тот делает для России и ее народа, а также за поддержку русской культуры и языка.
2025-05-24T13:03
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин встретился с патриархом Кириллом
Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства.
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"Я поздравляю вас с Днем тезоименитства и выражаю слова благодарности за все, что вы делаете для России, для нашего народа", - сказал Путин, вручив предстоятелю Русской православной церкви большой букет белых роз.
Президент поблагодарил патриарха Кирилла за все, что он делает для России и ее народа, в том числе за поддержку русского языка и культуры страны.
"У вас много сфер деятельности, но одно направление хотел бы выделить сегодня особо: это ваша поддержка русского языка, русской культуры и поддержка взаимоотношений с нашими соотечественниками за рубежом", - подчеркнул Путин.
Русская православная церковь
24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.
В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день предстоятеля Русской православной церкви поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.