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Путин поздравил "Комсомольскую правду" со столетним юбилеем - РИА Новости, 24.05.2025
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12:54 24.05.2025 (обновлено: 12:55 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/putin-2018835205.html
Путин поздравил "Комсомольскую правду" со столетним юбилеем
Путин поздравил "Комсомольскую правду" со столетним юбилеем - РИА Новости, 24.05.2025
Путин поздравил "Комсомольскую правду" со столетним юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летием выхода первого номера, отметив патриотическую позицию, оптимизм, свежий взгляд и... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:54:00+03:00
2025-05-24T12:55:00+03:00
общество
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летием выхода первого номера, отметив патриотическую позицию, оптимизм, свежий взгляд и популярность издания, он также поблагодарил военкоров "Комсомолки", которые с первых дней специальной военной операции рассказывают о борьбе за будущее России и возрождении Донбасса. "Ровно 100 лет назад – 24 мая 1925 года – вышел в свет первый номер "Комсомольской правды". От всей души поздравляю с этой большой датой, с днём рождения коллектив нашей легендарной "Комсомолки", ваших ветеранов и, конечно, вашу огромную, преданную вам аудиторию. Как и миллионы людей, люблю вас за оптимизм и свежий взгляд. Ценю вашу патриотическую позицию, стремление всегда быть со своей страной и народом", - отметил Путин в своем видеообращении. Он указал на то, что в репортажах издания отразилось целое столетие истории России – с её достижениями и триумфами, суровыми испытаниями и невзгодами. Материалы выдающихся публицистов, знаменитых писателей и поэтов печатались на страницах газеты, и много раз она вела за собой энтузиастов, становилась движущей силой больших начинаний, отметил президент. "Ваши корреспонденты были всегда на самом острие, на месте событий: рассказывали читателям, как разворачивалась индустриализация страны, возводились ДнепроГЭС и Магнитка, Московский и Горьковский автозаводы, БАМ, другие крупнейшие инфраструктурные и промышленные гиганты. Мы чтим подвиг работников "Комсомолки" в годы Великой Отечественной, мужество и верность долгу тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, кто с блокнотом и фотоаппаратом вёл документальную летопись Победы, разделил вместе с солдатами всю тяжесть фронтовых дорог", - заметил президент. Он назвал закономерным то, что за заслуги перед Родиной "Комсомольская правда" – как настоящая боевая газета – была награждена орденом Отечественной войны I степени. "И сейчас военные корреспонденты "Комсомольской правды" находятся на передовой, рядом с нашими бойцами и командирами, рискуя своей жизнью с первых дней специальной военной операции честно рассказывают о борьбе за будущее России, о том, как возрождаются к жизни города и посёлки Донбасса и Новороссии. Благодарю вас за профессионализм, за поддержку волонтёрского движения, за помощь фронту и мирным жителям, за то, что героем ваших репортажей был и остаётся русский, российский солдат, его подвиг во имя Отчизны. Такое внимание к судьбам людей, к их жизни, чувствам, устремлениям всегда отличало журналистов "Комсомолки". В самые разные политические эпохи, порой драматические времена они стремились добиться справедливости, отстоять правду", - подчеркнул Путин. Сегодня издание развивает свои лучшие традиции, остаётся в числе самых популярных массовых газет как в России, так и в республиках бывшего СССР. "Главное, несмотря на солидный возраст, "Комсомольская правда" остаётся юной и деятельной, чувствует пульс времени. И наряду с печатными форматами успешно развивает проекты в социальных сетях, на радио и в интернете, осваивает цифровое пространство. Ещё раз поздравляю вас с юбилеем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250524/mishustin-2018829798.html
https://ria.ru/20250524/komsomolskaya-2018456398.html
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общество, россия, донбасс, новороссия, владимир путин
Общество, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Путин поздравил "Комсомольскую правду" со столетним юбилеем

Путин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летием выхода первого номера

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил "Комсомольскую правду" со 100-летием выхода первого номера, отметив патриотическую позицию, оптимизм, свежий взгляд и популярность издания, он также поблагодарил военкоров "Комсомолки", которые с первых дней специальной военной операции рассказывают о борьбе за будущее России и возрождении Донбасса.
"Ровно 100 лет назад – 24 мая 1925 года – вышел в свет первый номер "Комсомольской правды". От всей души поздравляю с этой большой датой, с днём рождения коллектив нашей легендарной "Комсомолки", ваших ветеранов и, конечно, вашу огромную, преданную вам аудиторию. Как и миллионы людей, люблю вас за оптимизм и свежий взгляд. Ценю вашу патриотическую позицию, стремление всегда быть со своей страной и народом", - отметил Путин в своем видеообращении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Мишустин поздравил "Комсомольскую правду" со столетием издания
12:01
Он указал на то, что в репортажах издания отразилось целое столетие истории России – с её достижениями и триумфами, суровыми испытаниями и невзгодами. Материалы выдающихся публицистов, знаменитых писателей и поэтов печатались на страницах газеты, и много раз она вела за собой энтузиастов, становилась движущей силой больших начинаний, отметил президент.
"Ваши корреспонденты были всегда на самом острие, на месте событий: рассказывали читателям, как разворачивалась индустриализация страны, возводились ДнепроГЭС и Магнитка, Московский и Горьковский автозаводы, БАМ, другие крупнейшие инфраструктурные и промышленные гиганты. Мы чтим подвиг работников "Комсомолки" в годы Великой Отечественной, мужество и верность долгу тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, кто с блокнотом и фотоаппаратом вёл документальную летопись Победы, разделил вместе с солдатами всю тяжесть фронтовых дорог", - заметил президент.
Он назвал закономерным то, что за заслуги перед Родиной "Комсомольская правда" – как настоящая боевая газета – была награждена орденом Отечественной войны I степени.
Комсомольская правда за 24 мая 1975 г. - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Газета "Комсомольская правда"
00:22
"И сейчас военные корреспонденты "Комсомольской правды" находятся на передовой, рядом с нашими бойцами и командирами, рискуя своей жизнью с первых дней специальной военной операции честно рассказывают о борьбе за будущее России, о том, как возрождаются к жизни города и посёлки Донбасса и Новороссии. Благодарю вас за профессионализм, за поддержку волонтёрского движения, за помощь фронту и мирным жителям, за то, что героем ваших репортажей был и остаётся русский, российский солдат, его подвиг во имя Отчизны. Такое внимание к судьбам людей, к их жизни, чувствам, устремлениям всегда отличало журналистов "Комсомолки". В самые разные политические эпохи, порой драматические времена они стремились добиться справедливости, отстоять правду", - подчеркнул Путин.
Сегодня издание развивает свои лучшие традиции, остаётся в числе самых популярных массовых газет как в России, так и в республиках бывшего СССР.
"Главное, несмотря на солидный возраст, "Комсомольская правда" остаётся юной и деятельной, чувствует пульс времени. И наряду с печатными форматами успешно развивает проекты в социальных сетях, на радио и в интернете, осваивает цифровое пространство. Ещё раз поздравляю вас с юбилеем", - сказал Путин.
Издательский дом Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин наградил коллектив "Комсомольской правды" орденом почета
24 января, 20:50
 
ОбществоРоссияДонбассНовороссияВладимир Путин
 
 
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