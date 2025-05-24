https://ria.ru/20250524/putin-2018804881.html

"Пошел отсюда": в США восхитились одним действием Путина

"Пошел отсюда": в США восхитились одним действием Путина - РИА Новости, 24.05.2025

"Пошел отсюда": в США восхитились одним действием Путина

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин объяснил своему коллеге, как должен завершиться конфликт на... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T06:32:00+03:00

2025-05-24T06:32:00+03:00

2025-05-24T06:32:00+03:00

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владимир путин

рэй макговерн

дональд трамп

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин объяснил своему коллеге, как должен завершиться конфликт на Украине, такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Путин ясно дал понять: два часа — вполне достаточно, чтобы обучить Трампа по поводу того, что стоит на кону, и кто принимает решения", — сказал он.По словам эксперта, недавний контакт лидеров двух государств дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта, у Владимира Зеленского будет только два варианта: соглашаться на обозначенные условия или полностью потерять хозяина Белого дома в качестве посредника."Он сможет сказать: "Я сделал все, что мог. Думаешь, европейцы тебе помогут? Удачи с этим. Я пошел отсюда"", — сыронизировал МакГоверн.Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, беседа длилась более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250524/dubinskiy-2018799184.html

https://ria.ru/20250523/tramp-2018771630.html

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в мире, украина, москва, сша, владимир путин, рэй макговерн, дональд трамп