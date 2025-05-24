Рейтинг@Mail.ru
"Пошел отсюда": в США восхитились одним действием Путина - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/putin-2018804881.html
"Пошел отсюда": в США восхитились одним действием Путина
"Пошел отсюда": в США восхитились одним действием Путина - РИА Новости, 24.05.2025
"Пошел отсюда": в США восхитились одним действием Путина
Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин объяснил своему коллеге, как должен завершиться конфликт на... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T06:32:00+03:00
2025-05-24T06:32:00+03:00
в мире
украина
москва
сша
владимир путин
рэй макговерн
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин объяснил своему коллеге, как должен завершиться конфликт на Украине, такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Путин ясно дал понять: два часа — вполне достаточно, чтобы обучить Трампа по поводу того, что стоит на кону, и кто принимает решения", — сказал он.По словам эксперта, недавний контакт лидеров двух государств дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта, у Владимира Зеленского будет только два варианта: соглашаться на обозначенные условия или полностью потерять хозяина Белого дома в качестве посредника."Он сможет сказать: "Я сделал все, что мог. Думаешь, европейцы тебе помогут? Удачи с этим. Я пошел отсюда"", — сыронизировал МакГоверн.Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, беседа длилась более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250524/dubinskiy-2018799184.html
https://ria.ru/20250523/tramp-2018771630.html
украина
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0579563f15b84dc21431c3e090aa886f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, сша, владимир путин, рэй макговерн, дональд трамп
В мире, Украина, Москва, США, Владимир Путин, Рэй Макговерн, Дональд Трамп
"Пошел отсюда": в США восхитились одним действием Путина

МакГоверн: Путин объяснил Трампу, как будет продвигаться процесс урегулирования

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин объяснил своему коллеге, как должен завершиться конфликт на Украине, такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Путин ясно дал понять: два часа — вполне достаточно, чтобы обучить Трампа по поводу того, что стоит на кону, и кто принимает решения", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Какого черта?" Произошедшее с Зеленским вызвало истерику в Раде
03:16
По словам эксперта, недавний контакт лидеров двух государств дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта, у Владимира Зеленского будет только два варианта: соглашаться на обозначенные условия или полностью потерять хозяина Белого дома в качестве посредника.
"Он сможет сказать: "Я сделал все, что мог. Думаешь, европейцы тебе помогут? Удачи с этим. Я пошел отсюда"", — сыронизировал МакГоверн.
Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, беседа длилась более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В США раскрыли главное желание Трампа по Украине
Вчера, 20:08
 
В миреУкраинаМоскваСШАВладимир ПутинРэй МакговернДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала