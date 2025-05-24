https://ria.ru/20250524/pushilin-2018807765.html
Пушилин рассказал о пассажирских паромах между ДНР и Краснодарским краем
Пушилин рассказал о пассажирских паромах между ДНР и Краснодарским краем - РИА Новости, 24.05.2025
Пушилин рассказал о пассажирских паромах между ДНР и Краснодарским краем
Подготовка к запуску пассажирского паромного сообщения между Мариуполем и Краснодарским краем вышла на финишную прямую, технически к этому все готово, заявил... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:20:00+03:00
2025-05-24T08:20:00+03:00
2025-05-24T08:27:00+03:00
краснодарский край
донецкая народная республика
денис пушилин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подготовка к запуску пассажирского паромного сообщения между Мариуполем и Краснодарским краем вышла на финишную прямую, технически к этому все готово, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."В процессе. Потому что здесь работа ведется и с таможенным пунктом, и с пограничным пунктом. Есть некоторые сложные в организационном плане моменты, а технически во многом уже все готово. Поэтому выходим на финишную прямую", - рассказал Пушилин РИА Новости.О точных сроках говорить преждевременно, потому что не все зависит от регион, добавил он.В декабре 2024 года в интервью РИА Новости глава ДНР сообщал, что планы о возобновлении паромного сообщения с Краснодарским краем прорабатываются с Росморречфлотом.
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краснодарский край
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краснодарский край, донецкая народная республика, денис пушилин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Пушилин рассказал о пассажирских паромах между ДНР и Краснодарским краем
Пушилин: ДНР и Краснодарский край скоро запустят пассажирские паромы