https://ria.ru/20250524/pushilin-2018807765.html

Пушилин рассказал о пассажирских паромах между ДНР и Краснодарским краем

Пушилин рассказал о пассажирских паромах между ДНР и Краснодарским краем - РИА Новости, 24.05.2025

Пушилин рассказал о пассажирских паромах между ДНР и Краснодарским краем

Подготовка к запуску пассажирского паромного сообщения между Мариуполем и Краснодарским краем вышла на финишную прямую, технически к этому все готово, заявил... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:20:00+03:00

2025-05-24T08:20:00+03:00

2025-05-24T08:27:00+03:00

краснодарский край

донецкая народная республика

денис пушилин

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подготовка к запуску пассажирского паромного сообщения между Мариуполем и Краснодарским краем вышла на финишную прямую, технически к этому все готово, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."В процессе. Потому что здесь работа ведется и с таможенным пунктом, и с пограничным пунктом. Есть некоторые сложные в организационном плане моменты, а технически во многом уже все готово. Поэтому выходим на финишную прямую", - рассказал Пушилин РИА Новости.О точных сроках говорить преждевременно, потому что не все зависит от регион, добавил он.В декабре 2024 года в интервью РИА Новости глава ДНР сообщал, что планы о возобновлении паромного сообщения с Краснодарским краем прорабатываются с Росморречфлотом.

https://ria.ru/20250521/mariupol-2018167584.html

краснодарский край

донецкая народная республика

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краснодарский край, донецкая народная республика, денис пушилин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)