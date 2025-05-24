https://ria.ru/20250524/pozhar-2018847962.html

В Ростовской области потушили пожар на складе

В Ростовской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 24.05.2025

В Ростовской области потушили пожар на складе

Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по области. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:32:00+03:00

2025-05-24T14:32:00+03:00

2025-05-24T14:38:00+03:00

происшествия

каменск-шахтинский

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по области. Кровля складского помещения на улице Красная 42 в городе Каменск-Шахтинский загорелась в субботу утром на площади 600 "квадратов". Позже пожар удалось локализовать на той же площади. "Пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель областного ГУ МЧС.Погибших и пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20250518/pozhar--2017684599.html

каменск-шахтинский

ростовская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия