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В Ростовской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 24.05.2025
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14:32 24.05.2025 (обновлено: 14:38 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/pozhar-2018847962.html
В Ростовской области потушили пожар на складе
В Ростовской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 24.05.2025
В Ростовской области потушили пожар на складе
Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по области. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:32:00+03:00
2025-05-24T14:38:00+03:00
происшествия
каменск-шахтинский
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по области. Кровля складского помещения на улице Красная 42 в городе Каменск-Шахтинский загорелась в субботу утром на площади 600 "квадратов". Позже пожар удалось локализовать на той же площади. &quot;Пожар полностью ликвидирован&quot;, - сказал представитель областного ГУ МЧС.Погибших и пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.
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каменск-шахтинский
ростовская область
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происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Россия
В Ростовской области потушили пожар на складе

В Каменск-Шахтинском Ростовской области полностью потушили пожар на складе

© МЧС Ростовской области/TelegramЛиквидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском 
Ликвидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском  - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© МЧС Ростовской области/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по области.
Кровля складского помещения на улице Красная 42 в городе Каменск-Шахтинский загорелась в субботу утром на площади 600 "квадратов". Позже пожар удалось локализовать на той же площади.
«

"Пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель областного ГУ МЧС.

Погибших и пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.
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