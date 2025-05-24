https://ria.ru/20250524/pozhar-2018847962.html
В Ростовской области потушили пожар на складе
В Ростовской области потушили пожар на складе - РИА Новости, 24.05.2025
В Ростовской области потушили пожар на складе
Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по области. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:32:00+03:00
2025-05-24T14:32:00+03:00
2025-05-24T14:38:00+03:00
происшествия
каменск-шахтинский
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россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе в Каменск-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по области. Кровля складского помещения на улице Красная 42 в городе Каменск-Шахтинский загорелась в субботу утром на площади 600 "квадратов". Позже пожар удалось локализовать на той же площади. "Пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель областного ГУ МЧС.Погибших и пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Россия
В Ростовской области потушили пожар на складе
В Каменск-Шахтинском Ростовской области полностью потушили пожар на складе