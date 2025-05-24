Посол России в Британии предрек новый виток "охоты на ведьм"
Посол Келин: новая FIRS приведет к дискриминации русскоязычных в Британии
© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин
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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Новая система регистрации иностранного влияния в Британии (FIRS) приведет к дискриминации русскоязычных, следующим шагом может стать новый виток "охоты на ведьм", заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.
С 1 июля в Великобритании вступает в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS). В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – в частности, к России. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы.
"Власти будут требовать письменно декларировать наличие связей с нашей страной… И здесь под ударом может оказаться любой, кто просто хотел бы поддержать конструктивные отношения с российскими партнерами даже без политической подоплеки. Это, без сомнения, будет сказываться на проживающих здесь россиянах. И, таким образом, речь идет о явной дискриминации наших граждан, а также русскоязычных соотечественников", - сказал Келин.
Он подчеркнул, что в обстановке царящей в Великобритании русофобии декларация деятельности, связанной с Россией, равносильна "черной метке".
"Речь, по существу, идет о переиздании установок маккартизма времен холодной войны. Мы прогнозируем, что через какое-то время последует новый виток "охоты на ведьм"", - добавил посол.