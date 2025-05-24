https://ria.ru/20250524/pomoschnik-2018798216.html
В Су-57 внедрили искусственный интеллект
В Су-57 внедрили искусственный интеллект - РИА Новости, 24.05.2025
В Су-57 внедрили искусственный интеллект
Система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена в многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57, фактически это электронный второй пилот самолета, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:52:00+03:00
2025-05-24T02:52:00+03:00
2025-05-24T09:01:00+03:00
безопасность
технологии
рособоронэкспорт
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-57
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена в многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57, фактически это электронный второй пилот самолета, сообщил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта". "Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя "Сухого" Су-57. Система также будет предлагаться на экспорт", — сказал собеседник агентства.По его словам, ИИ-помощник предназначен для поддержки пилотов во время плановых полетов и в сценариях боевых действий."Система создана, чтобы давать подсказки пилоту в конкретных <...> ситуациях и в тактические моменты", — пояснил представитель "Рособоронэкспорта".Как сообщил РИА Новости источник в ОАК, корпорация с ранних дней программы самолета пятого поколения планировала внедрить "систему электронного второго пилота" в Су-57. "Система помогает пилоту, принимая на себя часть задач во время плановых полетов, таких как навигация по точкам маршрута и управление системами полета", — рассказал источник.Новая система, пояснил он, позволит пилоту сосредоточиться во время боя на более важных задачах, таких как применение оружия. "Решение же о применении оружия остается за пилотом", — добавил собеседник агентства.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20250210/bogdan-1998447579.html
https://ria.ru/20250210/aviasalon-1998325099.html
https://ria.ru/20250211/indiya-1998668184.html
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безопасность, технологии, рособоронэкспорт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57
Безопасность, Технологии, Рособоронэкспорт, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-57
В Су-57 внедрили искусственный интеллект
"Рособоронэкспорт": в Су-57 внедрен ИИ-помощник, это электронный второй пилот
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена в многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57, фактически это электронный второй пилот самолета, сообщил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта".
«
"Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя "Сухого" Су-57. Система также будет предлагаться на экспорт", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ИИ-помощник предназначен для поддержки пилотов во время плановых полетов и в сценариях боевых действий.
«
"Система создана, чтобы давать подсказки пилоту в конкретных <...> ситуациях и в тактические моменты", — пояснил представитель "Рособоронэкспорта".
Как сообщил РИА Новости источник в ОАК
, корпорация с ранних дней программы самолета пятого поколения планировала внедрить "систему электронного второго пилота" в Су-57
.
«
"Система помогает пилоту, принимая на себя часть задач во время плановых полетов, таких как навигация по точкам маршрута и управление системами полета", — рассказал источник.
Новая система, пояснил он, позволит пилоту сосредоточиться во время боя на более важных задачах, таких как применение оружия.
"Решение же о применении оружия остается за пилотом", — добавил собеседник агентства.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.