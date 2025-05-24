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В Су-57 внедрили искусственный интеллект - РИА Новости, 24.05.2025
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02:52 24.05.2025 (обновлено: 09:01 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/pomoschnik-2018798216.html
В Су-57 внедрили искусственный интеллект
В Су-57 внедрили искусственный интеллект - РИА Новости, 24.05.2025
В Су-57 внедрили искусственный интеллект
Система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена в многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57, фактически это электронный второй пилот самолета, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:52:00+03:00
2025-05-24T09:01:00+03:00
безопасность
технологии
рособоронэкспорт
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-57
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена в многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57, фактически это электронный второй пилот самолета, сообщил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта". &quot;Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя &quot;Сухого&quot; Су-57. Система также будет предлагаться на экспорт&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, ИИ-помощник предназначен для поддержки пилотов во время плановых полетов и в сценариях боевых действий.&quot;Система создана, чтобы давать подсказки пилоту в конкретных &lt;...&gt; ситуациях и в тактические моменты&quot;, — пояснил представитель &quot;Рособоронэкспорта&quot;.Как сообщил РИА Новости источник в ОАК, корпорация с ранних дней программы самолета пятого поколения планировала внедрить "систему электронного второго пилота" в Су-57. "Система помогает пилоту, принимая на себя часть задач во время плановых полетов, таких как навигация по точкам маршрута и управление системами полета", — рассказал источник.Новая система, пояснил он, позволит пилоту сосредоточиться во время боя на более важных задачах, таких как применение оружия. "Решение же о применении оружия остается за пилотом", — добавил собеседник агентства.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20250210/bogdan-1998447579.html
https://ria.ru/20250210/aviasalon-1998325099.html
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безопасность, технологии, рособоронэкспорт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57
Безопасность, Технологии, Рособоронэкспорт, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-57
В Су-57 внедрили искусственный интеллект

"Рособоронэкспорт": в Су-57 внедрен ИИ-помощник, это электронный второй пилот

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена в многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57, фактически это электронный второй пилот самолета, сообщил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта".
«

"Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя "Сухого" Су-57. Система также будет предлагаться на экспорт", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, ИИ-помощник предназначен для поддержки пилотов во время плановых полетов и в сценариях боевых действий.
«

"Система создана, чтобы давать подсказки пилоту в конкретных <...> ситуациях и в тактические моменты", — пояснил представитель "Рособоронэкспорта".

Как сообщил РИА Новости источник в ОАК, корпорация с ранних дней программы самолета пятого поколения планировала внедрить "систему электронного второго пилота" в Су-57.
«
"Система помогает пилоту, принимая на себя часть задач во время плановых полетов, таких как навигация по точкам маршрута и управление системами полета", — рассказал источник.
Новая система, пояснил он, позволит пилоту сосредоточиться во время боя на более важных задачах, таких как применение оружия.
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"Решение же о применении оружия остается за пилотом", — добавил собеседник агентства.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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БезопасностьТехнологииРособоронэкспортОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-57
 
 
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