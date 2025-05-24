https://ria.ru/20250524/pomoschnik-2018798216.html

В Су-57 внедрили искусственный интеллект

В Су-57 внедрили искусственный интеллект - РИА Новости, 24.05.2025

В Су-57 внедрили искусственный интеллект

Система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена в многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57, фактически это электронный второй пилот самолета, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T02:52:00+03:00

2025-05-24T02:52:00+03:00

2025-05-24T09:01:00+03:00

безопасность

технологии

рособоронэкспорт

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

су-57

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена в многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57, фактически это электронный второй пилот самолета, сообщил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта". "Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя "Сухого" Су-57. Система также будет предлагаться на экспорт", — сказал собеседник агентства.По его словам, ИИ-помощник предназначен для поддержки пилотов во время плановых полетов и в сценариях боевых действий."Система создана, чтобы давать подсказки пилоту в конкретных <...> ситуациях и в тактические моменты", — пояснил представитель "Рособоронэкспорта".Как сообщил РИА Новости источник в ОАК, корпорация с ранних дней программы самолета пятого поколения планировала внедрить "систему электронного второго пилота" в Су-57. "Система помогает пилоту, принимая на себя часть задач во время плановых полетов, таких как навигация по точкам маршрута и управление системами полета", — рассказал источник.Новая система, пояснил он, позволит пилоту сосредоточиться во время боя на более важных задачах, таких как применение оружия. "Решение же о применении оружия остается за пилотом", — добавил собеседник агентства.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

https://ria.ru/20250210/bogdan-1998447579.html

https://ria.ru/20250210/aviasalon-1998325099.html

https://ria.ru/20250211/indiya-1998668184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, рособоронэкспорт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57