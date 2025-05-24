https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html

"Радуются в Кремле": в Польше выступили с неожиданным заявлением об Украине

"Радуются в Кремле": в Польше выступили с неожиданным заявлением об Украине - РИА Новости, 24.05.2025

"Радуются в Кремле": в Польше выступили с неожиданным заявлением об Украине

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский во время дебатов кандидатов в президенты Польши упрекнул соперника Кароля Навроцкого за его высказывания против вступления Украины РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T23:11:00+03:00

2025-05-24T23:11:00+03:00

2025-05-24T23:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский во время дебатов кандидатов в президенты Польши упрекнул соперника Кароля Навроцкого за его высказывания против вступления Украины в НАТО, сравнив его риторику с позицией президента России Владимира Путина, сообщает агентство PAP."Вы повторяете тезисы, которые озвучивает Путин. Против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле", — сказал Тшасковский.Навроцкий парировал, заявив, что его точка зрения отражает мнение польского общества."Я говорю на языке поляков. Если Зеленский относится к нам негативно, мы вправе об этом говорить. Миллионы поляков хотят это озвучить, но опасаются обвинений в работе на Путина", — отметил он.Навроцкий также акцентировал внимание на том, что Польша должна оставаться суверенной в определении собственной внешней политики, в том числе в отношении Украины.В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.

https://ria.ru/20250524/es-2018909439.html

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