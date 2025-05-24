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"Радуются в Кремле": в Польше выступили с неожиданным заявлением об Украине - РИА Новости, 24.05.2025
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23:11 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html
"Радуются в Кремле": в Польше выступили с неожиданным заявлением об Украине
"Радуются в Кремле": в Польше выступили с неожиданным заявлением об Украине - РИА Новости, 24.05.2025
"Радуются в Кремле": в Польше выступили с неожиданным заявлением об Украине
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский во время дебатов кандидатов в президенты Польши упрекнул соперника Кароля Навроцкого за его высказывания против вступления Украины РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:11:00+03:00
2025-05-24T23:11:00+03:00
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рафал тшасковски
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский во время дебатов кандидатов в президенты Польши упрекнул соперника Кароля Навроцкого за его высказывания против вступления Украины в НАТО, сравнив его риторику с позицией президента России Владимира Путина, сообщает агентство PAP."Вы повторяете тезисы, которые озвучивает Путин. Против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле", — сказал Тшасковский.Навроцкий парировал, заявив, что его точка зрения отражает мнение польского общества."Я говорю на языке поляков. Если Зеленский относится к нам негативно, мы вправе об этом говорить. Миллионы поляков хотят это озвучить, но опасаются обвинений в работе на Путина", — отметил он.Навроцкий также акцентировал внимание на том, что Польша должна оставаться суверенной в определении собственной внешней политики, в том числе в отношении Украины.В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.
https://ria.ru/20250524/es-2018909439.html
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в мире, украина, польша, варшава, рафал тшасковски, владимир путин, кароль навроцкий, нато, евросоюз, президентские выборы в польше — 2025, россия
В мире, Украина, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Владимир Путин, Кароль Навроцкий, НАТО, Евросоюз, Президентские выборы в Польше — 2025, Россия
"Радуются в Кремле": в Польше выступили с неожиданным заявлением об Украине

Кандидаты в президенты Польши на дебатах поспорили о Путине и об Украине

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский во время дебатов кандидатов в президенты Польши упрекнул соперника Кароля Навроцкого за его высказывания против вступления Украины в НАТО, сравнив его риторику с позицией президента России Владимира Путина, сообщает агентство PAP.

"Вы повторяете тезисы, которые озвучивает Путин. Против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле", — сказал Тшасковский.
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Навроцкий парировал, заявив, что его точка зрения отражает мнение польского общества.
"Я говорю на языке поляков. Если Зеленский относится к нам негативно, мы вправе об этом говорить. Миллионы поляков хотят это озвучить, но опасаются обвинений в работе на Путина", — отметил он.
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Навроцкий также акцентировал внимание на том, что Польша должна оставаться суверенной в определении собственной внешней политики, в том числе в отношении Украины.
В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.
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