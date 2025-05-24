https://ria.ru/20250524/polsha-2018910224.html

Тшасковский отказался подписать декларацию националистов

Тшасковский отказался подписать декларацию националистов - РИА Новости, 24.05.2025

Тшасковский отказался подписать декларацию националистов

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию, предложенную ему националистами. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T21:16:00+03:00

2025-05-24T21:16:00+03:00

2025-05-24T21:16:00+03:00

в мире

украина

польша

рафал тшасковски

кароль навроцкий

славомир ментцен

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662128_0:160:3070:1888_1920x0_80_0_0_98d1f9cdea4bd0fcfbd8c88a9588809f.jpg

ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию, предложенную ему националистами. В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня. Выбывший из президентской гонки кандидат от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен, который получил 14,81% голосов, пригласил обоих участников второго тура на дебаты на своем канале в сервисе YouTube и потребовал от них подписать декларацию на тему Украины, ЕС, оружия, налогов. Несколько дней назад в студию к Ментцену пришел Навроцкий, где после часовой беседы подписал декларацию. "Я не буду ничего подписывать. Я вам не Кароль Навроцкий", - сказал Тшасковский, когда Ментцен предложил ему подписать декларацию. Один из пунктов декларации, с которым он полностью не согласился – это обязательство не подписывать законов о принятии Украины в НАТО. Тшасковский заявил, что решительно выступает за то, чтобы принять Украину в Североатлантический альянс. При этом он заявил, что в случае избрания президентом не согласится на направление польских солдат на Украину. Среди пунктов предложенной Ментценом декларации такие как: "не подпишу ни одного закона, повышающего налоги для поляков", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего оборот наличных денег, и буду стоять на страже польского злотого", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения своих взглядов", "не позволю направлять польских солдат на территорию Украины", "не подпишу закон по вопросу вступления Украины в НАТО", "не подпишу закон, ограничивающий доступ поляков к оружию", "не соглашусь на передачу каких-либо компетенций польской власти Европейскому союзу", "не подпишу ратификацию ни одного трактата ЕС, ослабляющего роль Польши, в частности, отменяющего право вето". Второй тур выборов президента Польши назначен на 1 июня.

https://ria.ru/20250421/tshaskovskij-2012492915.html

https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, евросоюз, нато, президентские выборы в польше — 2025