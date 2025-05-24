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Тшасковский отказался подписать декларацию националистов - РИА Новости, 24.05.2025
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21:16 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/polsha-2018910224.html
Тшасковский отказался подписать декларацию националистов
Тшасковский отказался подписать декларацию националистов - РИА Новости, 24.05.2025
Тшасковский отказался подписать декларацию националистов
Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию, предложенную ему националистами. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:16:00+03:00
2025-05-24T21:16:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию, предложенную ему националистами. В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня. Выбывший из президентской гонки кандидат от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен, который получил 14,81% голосов, пригласил обоих участников второго тура на дебаты на своем канале в сервисе YouTube и потребовал от них подписать декларацию на тему Украины, ЕС, оружия, налогов. Несколько дней назад в студию к Ментцену пришел Навроцкий, где после часовой беседы подписал декларацию. "Я не буду ничего подписывать. Я вам не Кароль Навроцкий", - сказал Тшасковский, когда Ментцен предложил ему подписать декларацию. Один из пунктов декларации, с которым он полностью не согласился – это обязательство не подписывать законов о принятии Украины в НАТО. Тшасковский заявил, что решительно выступает за то, чтобы принять Украину в Североатлантический альянс. При этом он заявил, что в случае избрания президентом не согласится на направление польских солдат на Украину. Среди пунктов предложенной Ментценом декларации такие как: "не подпишу ни одного закона, повышающего налоги для поляков", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего оборот наличных денег, и буду стоять на страже польского злотого", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения своих взглядов", "не позволю направлять польских солдат на территорию Украины", "не подпишу закон по вопросу вступления Украины в НАТО", "не подпишу закон, ограничивающий доступ поляков к оружию", "не соглашусь на передачу каких-либо компетенций польской власти Европейскому союзу", "не подпишу ратификацию ни одного трактата ЕС, ослабляющего роль Польши, в частности, отменяющего право вето". Второй тур выборов президента Польши назначен на 1 июня.
https://ria.ru/20250421/tshaskovskij-2012492915.html
https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html
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в мире, украина, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, евросоюз, нато, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Украина, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Славомир Ментцен, Евросоюз, НАТО, Президентские выборы в Польше — 2025
Тшасковский отказался подписать декларацию националистов

Тшасковский отказался подписать декларацию, предложенную ему националистами

© AP Photo / Michal DyjukРафал Тшасковский
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Рафал Тшасковский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию, предложенную ему националистами.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня. Выбывший из президентской гонки кандидат от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен, который получил 14,81% голосов, пригласил обоих участников второго тура на дебаты на своем канале в сервисе YouTube и потребовал от них подписать декларацию на тему Украины, ЕС, оружия, налогов. Несколько дней назад в студию к Ментцену пришел Навроцкий, где после часовой беседы подписал декларацию.
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"Я не буду ничего подписывать. Я вам не Кароль Навроцкий", - сказал Тшасковский, когда Ментцен предложил ему подписать декларацию.
Один из пунктов декларации, с которым он полностью не согласился – это обязательство не подписывать законов о принятии Украины в НАТО. Тшасковский заявил, что решительно выступает за то, чтобы принять Украину в Североатлантический альянс. При этом он заявил, что в случае избрания президентом не согласится на направление польских солдат на Украину.
Среди пунктов предложенной Ментценом декларации такие как: "не подпишу ни одного закона, повышающего налоги для поляков", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего оборот наличных денег, и буду стоять на страже польского злотого", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения своих взглядов", "не позволю направлять польских солдат на территорию Украины", "не подпишу закон по вопросу вступления Украины в НАТО", "не подпишу закон, ограничивающий доступ поляков к оружию", "не соглашусь на передачу каких-либо компетенций польской власти Европейскому союзу", "не подпишу ратификацию ни одного трактата ЕС, ослабляющего роль Польши, в частности, отменяющего право вето".
Второй тур выборов президента Польши назначен на 1 июня.
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В миреУкраинаПольшаРафал ТшасковскиКароль НавроцкийСлавомир МентценЕвросоюзНАТОПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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