https://ria.ru/20250524/polsha-2018903956.html

Польская коалиция "Левых" поддержала Тшасковского на выборах президента

Польская коалиция "Левых" поддержала Тшасковского на выборах президента - РИА Новости, 24.05.2025

Польская коалиция "Левых" поддержала Тшасковского на выборах президента

Польская коалиция "Левых" официально поддержала кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского на выборах президента страны, сообщил журналистам один из... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T20:15:00+03:00

2025-05-24T20:15:00+03:00

2025-05-24T20:15:00+03:00

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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Польская коалиция "Левых" официально поддержала кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского на выборах президента страны, сообщил журналистам один из лидеров "Левых" Влодимеж Чажастый. "Структуры нашей партии по всей стране будут помогать всем тем людям, которые захотят помочь Рафалу Тшасковскому. Это значит, что мы будем вкладывать все свои возможности, силы и средства в то, чтобы помочь человеку, в котором мы видим будущее, разум, в котором мы видим стабилизацию", - сказал Чажастый. Политик признал, что многие люди недовольны на данный момент коалиционным правительством. "Может быть, это действительно так, что мы не сделали много дел, за те вещи, которые плохо реализованы или еще не реализованы, мы можем извиниться. Но мы знаем одно: нельзя идти дальше, если президентом нашей страны не станет человек, который будет разумно и мудро сотрудничать с правительством и помогать в реализации программы этого правительства, даже если оно должно претерпеть какие-то корректировки", - сказал он. Другой лидер "Левых" Роберт Бедронь призывал "всех людей, у которых сердце слева, голосовать за Тшасковского и уговаривать друзей и семью сделать то же самое". "Мы хотим, чтобы Польша была безопасной, солидарной, равной, терпимой и открытой. Сегодня во втором туре выбор очевиден - это Рафаэль Тшасковский", - сказал он. В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.

https://ria.ru/20250523/polsha-2018460468.html

https://ria.ru/20250524/polsha-2018871085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025