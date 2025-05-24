Польская коалиция "Левых" поддержала Тшасковского на выборах президента
Коалиция "Левых" официально поддержала Тшасковского на выборах президента Польши
© Getty Images / SOPA Images/Grzegorz WajdaРафал Тшасковский
© Getty Images / SOPA Images/Grzegorz Wajda
Рафал Тшасковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Польская коалиция "Левых" официально поддержала кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского на выборах президента страны, сообщил журналистам один из лидеров "Левых" Влодимеж Чажастый.
«
"Структуры нашей партии по всей стране будут помогать всем тем людям, которые захотят помочь Рафалу Тшасковскому. Это значит, что мы будем вкладывать все свои возможности, силы и средства в то, чтобы помочь человеку, в котором мы видим будущее, разум, в котором мы видим стабилизацию", - сказал Чажастый.
Политик признал, что многие люди недовольны на данный момент коалиционным правительством. "Может быть, это действительно так, что мы не сделали много дел, за те вещи, которые плохо реализованы или еще не реализованы, мы можем извиниться. Но мы знаем одно: нельзя идти дальше, если президентом нашей страны не станет человек, который будет разумно и мудро сотрудничать с правительством и помогать в реализации программы этого правительства, даже если оно должно претерпеть какие-то корректировки", - сказал он.
Другой лидер "Левых" Роберт Бедронь призывал "всех людей, у которых сердце слева, голосовать за Тшасковского и уговаривать друзей и семью сделать то же самое".
«
"Мы хотим, чтобы Польша была безопасной, солидарной, равной, терпимой и открытой. Сегодня во втором туре выбор очевиден - это Рафаэль Тшасковский", - сказал он.
В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.