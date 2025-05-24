Кандидат в президенты Польши пригласил конкурента на тест на наркотики
Навроцкий пригласил Тшасковского вместе пройти тест на наркотики
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пригласил своего конкурента Рафала Тшасковского вместе пройти тест на наркотики.
Вечером в пятницу между кандидатами прошли теледебаты. В какой-то момент Навроцкий положил в рот некий пакетик, что вызвало бурю комментариев в интернете. Многие комментаторы подозревают Навроцкого в употреблении наркотических средств.
Отвечая на вопрос в эфире радиостанции RMF FM Навроцкий признался, что употребил никотиновый пауч. "Я употребил никотиновый пакетик. Это заинтересовало общественное мнение. Думаю, что общественное мнение имеет право знать каково состояние нашего здоровья и какие субстанции присутствуют в наших организмах. Завтра мы будет в Варшаве. В связи с этим я приглашаю Рафала Тшасковского на тесты на наличие субстанций в наших организмах, есть ли в наших организмах наркотики", - сказал Навроцкий.
При этом Навроцкий заявил, что употребил никотиновый пауч, так как его возбудила речь конкурента.
"Конечно, я мог подождать, но когда слушаешь часами очередную ложь Рафала Тшасковского, если слушаешь как Рафал Тшасковский, который хочет стать президентом Польши, все время говорит о своих призрачных успехах в Варшаве, то я подумал, что это тот момент, когда пригодится никотиновый пакетик. Но прошу не путать это с какими-то запрещенными субстанциями", - сказал он.
При этом Навроцкий заявил, что является противником легализации наркотиков. Он также утверждает, что никогда не употреблял наркотики, так как имеет "зависимость от эндорфинов после спортивных тренировок".
В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.
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