https://ria.ru/20250524/polsha-2018871085.html

Кандидат в президенты Польши пригласил конкурента на тест на наркотики

Кандидат в президенты Польши пригласил конкурента на тест на наркотики - РИА Новости, 24.05.2025

Кандидат в президенты Польши пригласил конкурента на тест на наркотики

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пригласил своего конкурента Рафала Тшасковского вместе пройти тест на наркотики. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:48:00+03:00

2025-05-24T16:48:00+03:00

2025-05-24T16:48:00+03:00

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кароль навроцкий

рафал тшасковски

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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пригласил своего конкурента Рафала Тшасковского вместе пройти тест на наркотики. Вечером в пятницу между кандидатами прошли теледебаты. В какой-то момент Навроцкий положил в рот некий пакетик, что вызвало бурю комментариев в интернете. Многие комментаторы подозревают Навроцкого в употреблении наркотических средств. Отвечая на вопрос в эфире радиостанции RMF FM Навроцкий признался, что употребил никотиновый пауч. "Я употребил никотиновый пакетик. Это заинтересовало общественное мнение. Думаю, что общественное мнение имеет право знать каково состояние нашего здоровья и какие субстанции присутствуют в наших организмах. Завтра мы будет в Варшаве. В связи с этим я приглашаю Рафала Тшасковского на тесты на наличие субстанций в наших организмах, есть ли в наших организмах наркотики", - сказал Навроцкий. При этом Навроцкий заявил, что употребил никотиновый пауч, так как его возбудила речь конкурента. "Конечно, я мог подождать, но когда слушаешь часами очередную ложь Рафала Тшасковского, если слушаешь как Рафал Тшасковский, который хочет стать президентом Польши, все время говорит о своих призрачных успехах в Варшаве, то я подумал, что это тот момент, когда пригодится никотиновый пакетик. Но прошу не путать это с какими-то запрещенными субстанциями", - сказал он. При этом Навроцкий заявил, что является противником легализации наркотиков. Он также утверждает, что никогда не употреблял наркотики, так как имеет "зависимость от эндорфинов после спортивных тренировок". В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.

https://ria.ru/20250201/repatriatsiya-1996845672.html

https://ria.ru/20250519/navrotskiy-2017495210.html

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Инцидент с кандидатом в президенты Польши Навроцким на теледебатах Инцидент с кандидатом в президенты Польши Навроцким на теледебатах 2025-05-24T16:48 true PT0M13S

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в мире, польша, варшава, кароль навроцкий, рафал тшасковски