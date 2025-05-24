https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html
Полиция остановила ЛГБТ*-вечеринку в Свердловской области
Полиция остановила ЛГБТ*-вечеринку в Свердловской области - РИА Новости, 24.05.2025
Полиция остановила ЛГБТ*-вечеринку в Свердловской области
Сотрудники силовых структур остановили ЛГБТ*-вечеринку в Каменске-Уральском Свердловской области, на ее организатора составлен протокол о пропаганде... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:04:00+03:00
2025-05-24T17:04:00+03:00
2025-05-24T17:51:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Сотрудники силовых структур остановили ЛГБТ*-вечеринку в Каменске-Уральском Свердловской области, на ее организатора составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах в субботу. "В Каменске-Уральском во втором рабочем поселке в ночь с пятницы на субботу "Русская община" и правоохранительные органы остановили ЛГБТ*-мракобесие. Для "увлекательного путешествия в прошлое" на вечеринку в стиле 90-х участники сходки пригласили травести-артистов", – рассказал собеседник агентства. Он отметил, что на организатора составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации.* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
https://ria.ru/20241229/obvinjaemyj-1992000556.html
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происшествия, каменск-уральский, россия, свердловская область
Происшествия, Каменск-Уральский, Россия, Свердловская область
Полиция остановила ЛГБТ*-вечеринку в Свердловской области
Полиция остановила ЛГБТ-вечеринку в Каменске-Уральском Свердловской области