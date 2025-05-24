https://ria.ru/20250524/podmoskove-2018820565.html
В Подмосковье задержали трех человек за провокационные видео
В Подмосковье задержали трех человек за провокационные видео - РИА Новости, 24.05.2025
В Подмосковье задержали трех человек за провокационные видео
Полиция задержала троих в Подмосковье за распространение в Интернете провокационных видео с православной символикой, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:35:00+03:00
2025-05-24T10:35:00+03:00
2025-05-24T10:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полиция задержала троих в Подмосковье за распространение в Интернете провокационных видео с православной символикой, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои коллеги из подмосковной полиции задержали молодых людей, распространявших провокационные видео в сети Интернет", - написала Волк. По ее словам, в ходе мониторинга Интернета полицейские выявили видеозапись, на которых молодой человек и две девушки совершают провокационные действия с использованием православной символики, а также пропагандируют аморальный образ жизни. "В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица 2001–2003 годов рождения проживают в городе Балашиха. Они задержаны по месту проживания и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - написала Волк. Собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250521/khram-2018283980.html
https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали трех человек за провокационные видео
В Подмосковье задержали трех человек за пропаганду аморального образа жизни