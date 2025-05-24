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Россия и Украина провели новый этап обмена пленными - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 24.05.2025 (обновлено: 14:36 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/plennye-2018840901.html
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными - РИА Новости, 24.05.2025
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
С подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:29:00+03:00
2025-05-24T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных, сообщили в Минобороны."В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих", — отметили в ведомстве.Взамен украинской стороне передали 307 пленных боевиков ВСУ.Сейчас возвращенные военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.В Минобороны добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен пленными будет продолжен.Накануне состоялся первый этап обмена, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767743.html
https://ria.ru/20250524/plen-2018792177.html
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Возвращение из украинского плена новой группы российских военных
Минобороны России показало кадры возвращения из украинского плена новой группы российских военных
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

Россия вернула с украинской территории еще 307 военнопленных

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных, сообщили в Минобороны.
«
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих", — отметили в ведомстве.
Взамен украинской стороне передали 307 пленных боевиков ВСУ.
Сейчас возвращенные военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
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В Минобороны добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен пленными будет продолжен.
Накануне состоялся первый этап обмена, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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