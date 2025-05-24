https://ria.ru/20250524/plennye-2018840901.html

Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

Россия и Украина провели новый этап обмена пленными - РИА Новости, 24.05.2025

Россия и Украина провели новый этап обмена пленными

С подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:29:00+03:00

2025-05-24T13:29:00+03:00

2025-05-24T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 российских военных, сообщили в Минобороны."В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих", — отметили в ведомстве.Взамен украинской стороне передали 307 пленных боевиков ВСУ.Сейчас возвращенные военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.В Минобороны добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен пленными будет продолжен.Накануне состоялся первый этап обмена, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

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https://ria.ru/20250524/plen-2018792177.html

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Возвращение из украинского плена новой группы российских военных Минобороны России показало кадры возвращения из украинского плена новой группы российских военных 2025-05-24T13:29 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины