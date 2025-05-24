https://ria.ru/20250524/plennye-2018799551.html
Обменянные военнопленные ВСУ рассказали об условиях содержания
Обменянные военнопленные ВСУ рассказали об условиях содержания - РИА Новости, 24.05.2025
Обменянные военнопленные ВСУ рассказали об условиях содержания
Обменянные военнопленные ВСУ рассказали РИА Новости об их условиях содержания в плену. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T03:21:00+03:00
2025-05-24T03:21:00+03:00
2025-05-24T08:34:00+03:00
россия
украина
курская область
владимир мединский
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Обменянные военнопленные ВСУ рассказали РИА Новости об их условиях содержания в плену. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. "Здесь в плену уже нахожусь 31 месяц. Условия нормальные, кормежка нормальная. Получал в 2023 году пару волонтерских писем от жены. Одежда есть, покушать есть, спать есть ночью, все чистенько, все нормально", - рассказал РИА Новости военнопленный из ВСУ Василий Кравченко. По словам его сослуживца Ивана Герасимчука, живут они в бараке, наравне с армейскими условиями, начиная от режима дня и дневного расписания. В свободное время пленные занимаются чтением книг, игрой в шашки, шахматы и домино и изучением нового языка. "Там проснулись, почистили зубы, занялись уборкой, навели чистоту по баракам. Читаем книги. За днями книги – это очень хорошее время скоротать", - рассказал РИА Новости Сергей Колосовский. "По утрам в основном молочная каша, пшеничка или яичка. Вкусная каша, чай, хлеб, белый-черный хлеб. В обед по-разному, то ли это суп будет, то ли это борщ будет. В обед тоже каша, перловка или картошка. Котлеты дают раз или два раза в неделю. Или жареная рыба, салат. Нормально, вкусно", - рассказал РИА Новости пленный Сергей Гончаров. Со слов пленного Кирилла Головина, ему также оказали медицинскую помощь после тяжелого ранения в руку, которая начинала гнить. Благодаря помощи хирурга руку удалось сохранить. Прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html
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Украинские пленные об их условиях содержания в России
Украинские пленные, которых обменяли 23 мая, рассказывали РИА Новости об их условиях содержания в России. В пятницу Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. "Здесь в плену уже нахожусь 31 месяц... Одежда есть, покушать есть, спать есть ночью, все чистенько, все нормально", - рассказывал агентству один из пленных.
2025-05-24T03:21
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россия, украина, курская область, владимир мединский, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Курская область, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Обменянные военнопленные ВСУ рассказали об условиях содержания
Обменянные военнопленные ВСУ рассказали об их условиях содержания в плену
ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Обменянные военнопленные ВСУ рассказали РИА Новости об их условиях содержания в плену.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия
вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ
мирных жителей Курской области
. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
"Здесь в плену уже нахожусь 31 месяц. Условия нормальные, кормежка нормальная. Получал в 2023 году пару волонтерских писем от жены. Одежда есть, покушать есть, спать есть ночью, все чистенько, все нормально", - рассказал РИА Новости военнопленный из ВСУ Василий Кравченко.
По словам его сослуживца Ивана Герасимчука, живут они в бараке, наравне с армейскими условиями, начиная от режима дня и дневного расписания. В свободное время пленные занимаются чтением книг, игрой в шашки, шахматы и домино и изучением нового языка.
"Там проснулись, почистили зубы, занялись уборкой, навели чистоту по баракам. Читаем книги. За днями книги – это очень хорошее время скоротать", - рассказал РИА Новости Сергей Колосовский.
"По утрам в основном молочная каша, пшеничка или яичка. Вкусная каша, чай, хлеб, белый-черный хлеб. В обед по-разному, то ли это суп будет, то ли это борщ будет. В обед тоже каша, перловка или картошка. Котлеты дают раз или два раза в неделю. Или жареная рыба, салат. Нормально, вкусно", - рассказал РИА Новости пленный Сергей Гончаров.
Со слов пленного Кирилла Головина, ему также оказали медицинскую помощь после тяжелого ранения в руку, которая начинала гнить. Благодаря помощи хирурга руку удалось сохранить.
Прямые контакты между Россией и Украиной
состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле
, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский
, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва
и Киев
договорились представить свое видение будущего перемирия.