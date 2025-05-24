https://ria.ru/20250524/plennye-2018799551.html

Обменянные военнопленные ВСУ рассказали об условиях содержания

Обменянные военнопленные ВСУ рассказали об условиях содержания - РИА Новости, 24.05.2025

Обменянные военнопленные ВСУ рассказали об условиях содержания

Обменянные военнопленные ВСУ рассказали РИА Новости об их условиях содержания в плену. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T03:21:00+03:00

2025-05-24T03:21:00+03:00

2025-05-24T08:34:00+03:00

россия

украина

курская область

владимир мединский

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Обменянные военнопленные ВСУ рассказали РИА Новости об их условиях содержания в плену. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. "Здесь в плену уже нахожусь 31 месяц. Условия нормальные, кормежка нормальная. Получал в 2023 году пару волонтерских писем от жены. Одежда есть, покушать есть, спать есть ночью, все чистенько, все нормально", - рассказал РИА Новости военнопленный из ВСУ Василий Кравченко. По словам его сослуживца Ивана Герасимчука, живут они в бараке, наравне с армейскими условиями, начиная от режима дня и дневного расписания. В свободное время пленные занимаются чтением книг, игрой в шашки, шахматы и домино и изучением нового языка. "Там проснулись, почистили зубы, занялись уборкой, навели чистоту по баракам. Читаем книги. За днями книги – это очень хорошее время скоротать", - рассказал РИА Новости Сергей Колосовский. "По утрам в основном молочная каша, пшеничка или яичка. Вкусная каша, чай, хлеб, белый-черный хлеб. В обед по-разному, то ли это суп будет, то ли это борщ будет. В обед тоже каша, перловка или картошка. Котлеты дают раз или два раза в неделю. Или жареная рыба, салат. Нормально, вкусно", - рассказал РИА Новости пленный Сергей Гончаров. Со слов пленного Кирилла Головина, ему также оказали медицинскую помощь после тяжелого ранения в руку, которая начинала гнить. Благодаря помощи хирурга руку удалось сохранить. Прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html

https://ria.ru/20250131/plennyj-1996541174.html

россия

украина

курская область

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Украинские пленные об их условиях содержания в России Украинские пленные, которых обменяли 23 мая, рассказывали РИА Новости об их условиях содержания в России. В пятницу Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. "Здесь в плену уже нахожусь 31 месяц... Одежда есть, покушать есть, спать есть ночью, все чистенько, все нормально", - рассказывал агентству один из пленных. 2025-05-24T03:21 true PT3M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, курская область, владимир мединский, вооруженные силы украины