https://ria.ru/20250524/plen-2018792177.html
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье - РИА Новости, 24.05.2025
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье
Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился на подмосковном аэродроме, соответствующие РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T00:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился на подмосковном аэродроме, соответствующие кадры опубликовал телеканал "Звезда".Выйдя из самолета, бойцы развернули флаг России.В Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.В пятницу Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.Взамен украинской стороне передали 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html
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россия, украина, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, ил-76
Россия, Украина, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Ил-76