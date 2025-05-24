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Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье - РИА Новости, 24.05.2025
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00:28 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/plen-2018792177.html
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье - РИА Новости, 24.05.2025
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье
Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился на подмосковном аэродроме, соответствующие РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T00:28:00+03:00
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россия
украина
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
ил-76
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился на подмосковном аэродроме, соответствующие кадры опубликовал телеканал "Звезда".Выйдя из самолета, бойцы развернули флаг России.В Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.В пятницу Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.Взамен украинской стороне передали 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html
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россия
украина
московская область (подмосковье)
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россия, украина, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, ил-76
Россия, Украина, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Ил-76

Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился на подмосковном аэродроме, соответствующие кадры опубликовал телеканал "Звезда".
Выйдя из самолета, бойцы развернули флаг России.
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В пятницу Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.
Взамен украинской стороне передали 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
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РоссияУкраинаМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныИл-76
 
 
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