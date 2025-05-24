Пентагон ограничил доступ СМИ к зданию ведомства
Пентагон ограничил доступ СМИ к зданию ведомства из-за опасений утечки данных
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пентагон выпустил новые правила, ограничивающие доступ СМИ к территории здания ведомства, в том числе к офису главы ведомства Пита Хегсета, из опасений утечек засекреченных данных на фоне скандала с добавлением журналиста в чат с обсуждением ударов по Йемену.
"Следующие обновленные меры безопасности в отношении штатных и приходящих представителей СМИ необходимы для того, чтобы сократить возможности для личного непреднамеренного и несанкционированного разглашения (информации - ред.)", - говорится в документе, опубликованном на сайте Пентагона.
Согласно публикации, теперь представителям СМИ нельзя без разрешения и сопровождения входить, среди прочего, в личную рабочую зону Хегсета и Объединенного штаба. Кроме того, Пентагон полностью запретил доступ прессы к спортивному центру ведомства.
Как отмечается в документе, если представителям прессы требуется доступ в другие зоны здания Пентагона, они могут попасть туда только при сопровождении.
Ограничения вступают в силу с момента публикации документа.
Интерес к кибербезопасности среди американских госслужащих усилился после скандала с использованием мессенджера Signal высокопоставленными чиновниками для обсуждения информации, относящейся к государственной тайне. Так, главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.