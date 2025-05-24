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Пентагон заключил контракты на ремонт боевых кораблей прибрежной зоны
Пентагон заключил контракты на ремонт боевых кораблей прибрежной зоны - РИА Новости, 24.05.2025
Пентагон заключил контракты на ремонт боевых кораблей прибрежной зоны
Министерство обороны США заключило контракты на ремонт и модернизацию собственных боевых кораблей прибрежной зоны на общую сумму 2,6 миллиарда долларов,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T01:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракты на ремонт и модернизацию собственных боевых кораблей прибрежной зоны на общую сумму 2,6 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. Как указали в ведомстве, контракты заключены с рядом американских компаний, включая BAE Systems, General Dynamics, Propulsion Controls Engineering, и другими. "Каждому из них присуждаются контракты… для ремонта, технического обслуживания и модернизации боевых кораблей прибрежной зоны, базирующихся в Сан-Диего, Калифорния, общей стоимостью не более 2,64 миллиарда долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Работы в рамках контрактов должны быть завершены к маю 2030 года.
https://ria.ru/20250501/pentagon-2014530590.html
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в мире, сан-диего, калифорния, министерство обороны сша, bae systems, general dynamics
В мире, Сан-Диего, Калифорния, Министерство обороны США, BAE Systems, General Dynamics
Пентагон заключил контракты на ремонт боевых кораблей прибрежной зоны
Пентагон заключил контракты на ремонт кораблей прибрежной зоны на $2,6 миллиарда