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Патриарх Кирилл назвал причину непоколебимости России - РИА Новости, 24.05.2025
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Религия
 
20:53 24.05.2025 (обновлено: 21:04 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/patriarkh-2018908238.html
Патриарх Кирилл назвал причину непоколебимости России
Патриарх Кирилл назвал причину непоколебимости России - РИА Новости, 24.05.2025
Патриарх Кирилл назвал причину непоколебимости России
Одним из важнейших факторов непоколебимости России являются приверженность к вере и культурным основам многонациональной страны, сообщил патриарх Московский и... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T20:53:00+03:00
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религия
россия
москва
день славянской письменности и культуры
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Одним из важнейших факторов непоколебимости России являются приверженность к вере и культурным основам многонациональной страны, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "В современном мире могут меняться политические взгляды, мода, образ жизни и мыслей, что может негативно повлиять на человека, если он не помнит своего родства. Кто-то сильный может прийти и изменить его природу. Сколько таких попыток было в отношении России и нашего народа. Но ничего у них не получилось, потому что наша основа очень сильная. Одним из факторов этой непоколебимости является наша вера. Остаётся неизменной православие и культурная, духовная основа жизни многонационального народа РФ", - рассказал в субботу патриарх Кирилл на концерте, посвященному Дню славянской письменности и культуры. По традиции праздничный концерт организован на Красной площади в Москве.
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россия, москва, день славянской письменности и культуры, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Россия, Москва, День славянской письменности и культуры, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл назвал причину непоколебимости России

Патриарх Кирилл назвал веру одним из важнейших факторов непоколебимости России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время на концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве. 24 мая 2025
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время на концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время на концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве. 24 мая 2025
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Одним из важнейших факторов непоколебимости России являются приверженность к вере и культурным основам многонациональной страны, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В современном мире могут меняться политические взгляды, мода, образ жизни и мыслей, что может негативно повлиять на человека, если он не помнит своего родства. Кто-то сильный может прийти и изменить его природу. Сколько таких попыток было в отношении России и нашего народа. Но ничего у них не получилось, потому что наша основа очень сильная. Одним из факторов этой непоколебимости является наша вера. Остаётся неизменной православие и культурная, духовная основа жизни многонационального народа РФ", - рассказал в субботу патриарх Кирилл на концерте, посвященному Дню славянской письменности и культуры.
По традиции праздничный концерт организован на Красной площади в Москве.
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