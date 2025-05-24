https://ria.ru/20250524/patriarkh-2018908238.html

Патриарх Кирилл назвал причину непоколебимости России

Патриарх Кирилл назвал причину непоколебимости России - РИА Новости, 24.05.2025

Патриарх Кирилл назвал причину непоколебимости России

Одним из важнейших факторов непоколебимости России являются приверженность к вере и культурным основам многонациональной страны, сообщил патриарх Московский и... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T20:53:00+03:00

2025-05-24T20:53:00+03:00

2025-05-24T21:04:00+03:00

религия

россия

москва

день славянской письменности и культуры

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Одним из важнейших факторов непоколебимости России являются приверженность к вере и культурным основам многонациональной страны, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "В современном мире могут меняться политические взгляды, мода, образ жизни и мыслей, что может негативно повлиять на человека, если он не помнит своего родства. Кто-то сильный может прийти и изменить его природу. Сколько таких попыток было в отношении России и нашего народа. Но ничего у них не получилось, потому что наша основа очень сильная. Одним из факторов этой непоколебимости является наша вера. Остаётся неизменной православие и культурная, духовная основа жизни многонационального народа РФ", - рассказал в субботу патриарх Кирилл на концерте, посвященному Дню славянской письменности и культуры. По традиции праздничный концерт организован на Красной площади в Москве.

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россия, москва, день славянской письменности и культуры, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество