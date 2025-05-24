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Патриарх Кирилл призвал архиереев трудиться "за себя и за того парня" - РИА Новости, 24.05.2025
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Религия
 
16:13 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/patriarkh-2018865218.html
Патриарх Кирилл призвал архиереев трудиться "за себя и за того парня"
Патриарх Кирилл призвал архиереев трудиться "за себя и за того парня" - РИА Новости, 24.05.2025
Патриарх Кирилл призвал архиереев трудиться "за себя и за того парня"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что долг архиереев - это не только добросовестное служение Господу, но также усердие и забота об укреплении веры... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:13:00+03:00
2025-05-24T16:13:00+03:00
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что долг архиереев - это не только добросовестное служение Господу, но также усердие и забота об укреплении веры и благочестии народа, и этот труд должен быть "за себя и за того парня". "Каждый из архиереев на своем месте должен трудиться, как говорили после войны, за себя и за того парня. Служение Господу есть главная цель каждого священнослужителя, и оно заключается не только в том, чтобы добросовестно совершать архиерейское служение, но чтобы заботиться об укреплении веры, благочестии народа. По опыту знаю, были люди, к сожалению, кто будучи в сане, беспокоились больше о себе, чем о деле Божьем - и где они? Их среди нас нет. Кто действует в ущерб своему служению, то в лучшем случае его ждет скорая кончина", - сказал в субботу патриарх во время торжественной проповеди в День Кирилла и Мефодия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество, россия
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество, Россия
Патриарх Кирилл призвал архиереев трудиться "за себя и за того парня"

Патриарх Кирилл: архиерей должен укреплять веру и благочестие народа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что долг архиереев - это не только добросовестное служение Господу, но также усердие и забота об укреплении веры и благочестии народа, и этот труд должен быть "за себя и за того парня".
"Каждый из архиереев на своем месте должен трудиться, как говорили после войны, за себя и за того парня. Служение Господу есть главная цель каждого священнослужителя, и оно заключается не только в том, чтобы добросовестно совершать архиерейское служение, но чтобы заботиться об укреплении веры, благочестии народа. По опыту знаю, были люди, к сожалению, кто будучи в сане, беспокоились больше о себе, чем о деле Божьем - и где они? Их среди нас нет. Кто действует в ущерб своему служению, то в лучшем случае его ждет скорая кончина", - сказал в субботу патриарх во время торжественной проповеди в День Кирилла и Мефодия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Патриарх Кирилл заявил о консолидации российского общества
14:09
 
РелигияМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбществоРоссия
 
 
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