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Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство
Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство - РИА Новости, 24.05.2025
Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:16:00+03:00
2025-05-24T05:16:00+03:00
2025-05-24T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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"панцирь-с"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России. "Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов. Отмечается также, что вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802251.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), "панцирь-с"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), "Панцирь-С"
Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство
Минобороны: расчеты Панцирь-С круглосуточно контролируют воздушное пространство