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Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/pantsir-2018802503.html
Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство
Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство - РИА Новости, 24.05.2025
Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:16:00+03:00
2025-05-24T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
"панцирь-с"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России. "Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Уточняется, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов. Отмечается также, что вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), "панцирь-с"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), "Панцирь-С"
Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство

Минобороны: расчеты Панцирь-С круглосуточно контролируют воздушное пространство

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.
Отмечается также, что вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Расчеты самоходных гаубиц обеспечили связью в зоне проведения СВО
05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)"Панцирь-С"
 
 
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