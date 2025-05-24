https://ria.ru/20250524/otradnoe-2018838538.html

Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР

Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025

Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР

Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:19:00+03:00

2025-05-24T13:19:00+03:00

2025-05-24T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

отрадное

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. По информации МО РФ, военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток" освободили очередной населенный пункт Отрадное в ДНР. "Военнослужащие штурмовых подразделений совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Решительными и напористыми действиям штурмовики-забайкальцы, активно поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции противника и выбили его за пределы населенного пункта", - говорится в сообщении Минобороны. На видео показана боевая работа российских военных при освобождении Отрадного."После зачистки порядка 200 строений, военнослужащие установили российские флаги в различных частях населенного пункта Отрадное", - отмечает МО РФ. На видео показаны государственные флаги России, развевающиеся в Отрадном.

https://ria.ru/20250524/opyt-2018735391.html

отрадное

россия

донецкая народная республика

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Водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР Минобороны показало кадры водружения российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР 2025-05-24T13:19 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

отрадное, россия, донецкая народная республика