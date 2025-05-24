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Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 24.05.2025 (обновлено: 13:39 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/otradnoe-2018838538.html
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР
Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:19:00+03:00
2025-05-24T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
отрадное
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. По информации МО РФ, военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток" освободили очередной населенный пункт Отрадное в ДНР. "Военнослужащие штурмовых подразделений совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Решительными и напористыми действиям штурмовики-забайкальцы, активно поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции противника и выбили его за пределы населенного пункта", - говорится в сообщении Минобороны. На видео показана боевая работа российских военных при освобождении Отрадного."После зачистки порядка 200 строений, военнослужащие установили российские флаги в различных частях населенного пункта Отрадное", - отмечает МО РФ. На видео показаны государственные флаги России, развевающиеся в Отрадном.
https://ria.ru/20250524/opyt-2018735391.html
отрадное
россия
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Водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР
Минобороны показало кадры водружения российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР
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отрадное, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР

МО показало водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте.
По информации МО РФ, военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток" освободили очередной населенный пункт Отрадное в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Отрадное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
"Военнослужащие штурмовых подразделений совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Решительными и напористыми действиям штурмовики-забайкальцы, активно поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции противника и выбили его за пределы населенного пункта", - говорится в сообщении Минобороны. На видео показана боевая работа российских военных при освобождении Отрадного.
"После зачистки порядка 200 строений, военнослужащие установили российские флаги в различных частях населенного пункта Отрадное", - отмечает МО РФ. На видео показаны государственные флаги России, развевающиеся в Отрадном.
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