https://ria.ru/20250524/otradnoe-2018838538.html
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР
Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:19:00+03:00
2025-05-24T13:19:00+03:00
2025-05-24T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
отрадное
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. По информации МО РФ, военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток" освободили очередной населенный пункт Отрадное в ДНР. "Военнослужащие штурмовых подразделений совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Решительными и напористыми действиям штурмовики-забайкальцы, активно поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции противника и выбили его за пределы населенного пункта", - говорится в сообщении Минобороны. На видео показана боевая работа российских военных при освобождении Отрадного."После зачистки порядка 200 строений, военнослужащие установили российские флаги в различных частях населенного пункта Отрадное", - отмечает МО РФ. На видео показаны государственные флаги России, развевающиеся в Отрадном.
https://ria.ru/20250524/opyt-2018735391.html
отрадное
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР
Минобороны показало кадры водружения российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР
2025-05-24T13:19
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PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отрадное, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны показало видео освобождения Отрадного в ДНР
МО показало водружение российского флага над освобожденным Отрадным в ДНР