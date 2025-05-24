https://ria.ru/20250524/otradnoe-2018832681.html
ВС России освободили Отрадное в ДНР
ВС России освободили Отрадное в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
ВС России освободили Отрадное в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики, сообщило... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:16:00+03:00
2025-05-24T12:16:00+03:00
2025-05-24T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20250524/medvedev-2018827119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Отрадное в ДНР
Группировка "Восток" освободила Отрадное в ДНР