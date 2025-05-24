https://ria.ru/20250524/orsk-2018855689.html

В Орске в общежитии обрушился пол

В Орске в общежитии обрушился пол - РИА Новости, 24.05.2025

В Орске в общежитии обрушился пол

Пол и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске обрушились из-за неправильный эксплуатации здания, жильцов эвакуировали и предложили пожить в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:12:00+03:00

2025-05-24T15:12:00+03:00

2025-05-24T15:12:00+03:00

происшествия

орск

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УФА, 24 мая - РИА Новости. Пол и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске обрушились из-за неправильный эксплуатации здания, жильцов эвакуировали и предложили пожить в соцучреждениях, сообщил мэр города Артём Воробьёв в своём Telegram-канале. "Утром, в общежитии на Станиславского, 71А, произошла чрезвычайная ситуация. Выехал на место сразу после поступившего сигнала и вместе со специалистами оценил ситуацию. На первом этаже, в помещении душевой, разрушился пол и смежные перегородки. Предварительная причина - неправильная эксплуатация здания на протяжении нескольких лет", - написал мэр. Воробьёв рассказал, что в общежитии отключили свет, воду и газ. По оценке экспертов, угрозы разрушения здания в настоящий момент нет. "В общежитии проживает около 50 человек, в том числе семь детей. Тем, кому необходимо, предложили временное размещение в социальных учреждениях города. Доступ в помещение ограничили до устранения обстоятельств. Устранить планируем в самое ближайшее время", - добавил мэр Орска.

https://ria.ru/20250521/tsirk-2018221784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск