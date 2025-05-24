В Орске в общежитии обрушился пол
Мэр Орска Воробьёв: в общежитии обрушился пол и перегородки душевой
© Фото : Артём Воробьёв. Орск./TelegramМесто обрушения пола и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске
Место обрушения пола и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске. Архивное фото
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УФА, 24 мая - РИА Новости. Пол и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске обрушились из-за неправильный эксплуатации здания, жильцов эвакуировали и предложили пожить в соцучреждениях, сообщил мэр города Артём Воробьёв в своём Telegram-канале.
"Утром, в общежитии на Станиславского, 71А, произошла чрезвычайная ситуация. Выехал на место сразу после поступившего сигнала и вместе со специалистами оценил ситуацию. На первом этаже, в помещении душевой, разрушился пол и смежные перегородки. Предварительная причина - неправильная эксплуатация здания на протяжении нескольких лет", - написал мэр.
Воробьёв рассказал, что в общежитии отключили свет, воду и газ. По оценке экспертов, угрозы разрушения здания в настоящий момент нет.
"В общежитии проживает около 50 человек, в том числе семь детей. Тем, кому необходимо, предложили временное размещение в социальных учреждениях города. Доступ в помещение ограничили до устранения обстоятельств. Устранить планируем в самое ближайшее время", - добавил мэр Орска.
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