Рейтинг@Mail.ru
В Орске в общежитии обрушился пол - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/orsk-2018855689.html
В Орске в общежитии обрушился пол
В Орске в общежитии обрушился пол - РИА Новости, 24.05.2025
В Орске в общежитии обрушился пол
Пол и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске обрушились из-за неправильный эксплуатации здания, жильцов эвакуировали и предложили пожить в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:12:00+03:00
2025-05-24T15:12:00+03:00
происшествия
орск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018854922_0:436:960:976_1920x0_80_0_0_3156c973e9240810b7a48ec6e448706c.jpg
УФА, 24 мая - РИА Новости. Пол и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске обрушились из-за неправильный эксплуатации здания, жильцов эвакуировали и предложили пожить в соцучреждениях, сообщил мэр города Артём Воробьёв в своём Telegram-канале. "Утром, в общежитии на Станиславского, 71А, произошла чрезвычайная ситуация. Выехал на место сразу после поступившего сигнала и вместе со специалистами оценил ситуацию. На первом этаже, в помещении душевой, разрушился пол и смежные перегородки. Предварительная причина - неправильная эксплуатация здания на протяжении нескольких лет", - написал мэр. Воробьёв рассказал, что в общежитии отключили свет, воду и газ. По оценке экспертов, угрозы разрушения здания в настоящий момент нет. "В общежитии проживает около 50 человек, в том числе семь детей. Тем, кому необходимо, предложили временное размещение в социальных учреждениях города. Доступ в помещение ограничили до устранения обстоятельств. Устранить планируем в самое ближайшее время", - добавил мэр Орска.
https://ria.ru/20250521/tsirk-2018221784.html
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018854922_0:439:960:1159_1920x0_80_0_0_94348f1ab994f2f85bed192d4fef6f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орск
Происшествия, Орск
В Орске в общежитии обрушился пол

Мэр Орска Воробьёв: в общежитии обрушился пол и перегородки душевой

© Фото : Артём Воробьёв. Орск./TelegramМесто обрушения пола и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске
Место обрушения пола и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Артём Воробьёв. Орск./Telegram
Место обрушения пола и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 24 мая - РИА Новости. Пол и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске обрушились из-за неправильный эксплуатации здания, жильцов эвакуировали и предложили пожить в соцучреждениях, сообщил мэр города Артём Воробьёв в своём Telegram-канале.
"Утром, в общежитии на Станиславского, 71А, произошла чрезвычайная ситуация. Выехал на место сразу после поступившего сигнала и вместе со специалистами оценил ситуацию. На первом этаже, в помещении душевой, разрушился пол и смежные перегородки. Предварительная причина - неправильная эксплуатация здания на протяжении нескольких лет", - написал мэр.
Воробьёв рассказал, что в общежитии отключили свет, воду и газ. По оценке экспертов, угрозы разрушения здания в настоящий момент нет.
"В общежитии проживает около 50 человек, в том числе семь детей. Тем, кому необходимо, предложили временное размещение в социальных учреждениях города. Доступ в помещение ограничили до устранения обстоятельств. Устранить планируем в самое ближайшее время", - добавил мэр Орска.
Сильный ветер разрушил шатер цирка на воде в Волгограде. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Волгограде обрушился купол цирка-шапито
21 мая, 11:59
 
ПроисшествияОрск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала