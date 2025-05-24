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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.05.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:13:00+03:00
2025-05-24T02:13:00+03:00
2025-05-24T02:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Опасность атаки БПЛА в Белгородской области 02.00. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА