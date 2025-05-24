https://ria.ru/20250524/opasnost-2018797115.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.05.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T02:13:00+03:00

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2025-05-24T02:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Опасность атаки БПЛА в Белгородской области 02.00. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250524/obstrel-2018791488.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)