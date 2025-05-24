https://ria.ru/20250524/omsk-2018853122.html

Администратор магазина до смерти избил мужчину в Омске

Администратор магазина до смерти избил мужчину в Омске - РИА Новости, 24.05.2025

Администратор магазина до смерти избил мужчину в Омске

Администратор супермаркета залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:01:00+03:00

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происшествия

омская область

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омск

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ОМСК, 24 мая - РИА Новости. Администратор супермаркета залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Инцидент произошел 22 мая на улице 2-я Поселковая в Омске. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, девушка избитого мужчины в магазине набрала товары и положила их в сумку. Администратору показалось, что она украла шоколадку и потребовал оплатить ее или выложить товар. В результате произошел конфликт. Девушка выбежала из магазина и вернулась со своим молодым человеком, который ранее был неоднократно судим. После непродолжительного разговора он ударил сотрудника магазина. "По версии следствия, 21-летний администратор магазина в ходе конфликта распылил незнакомому мужчине в лицо газ из газового баллончика, после чего нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Мужчина с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где утром 23 мая скончался", - сообщили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сотрудника магазина арестовали на 2 месяца. Расследования продолжается. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Омской области.

https://ria.ru/20250523/politsiya-2018781695.html

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происшествия, омская область, россия, омск