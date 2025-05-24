Администратор магазина до смерти избил мужчину в Омске
В Омске администратор магазина залил мужчину из баллончика и избил его до смерти
© СУ СК России по Омской области/TelegramАдминистратор магазина, который залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина
Администратор магазина, который залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина
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ОМСК, 24 мая - РИА Новости. Администратор супермаркета залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Инцидент произошел 22 мая на улице 2-я Поселковая в Омске. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, девушка избитого мужчины в магазине набрала товары и положила их в сумку. Администратору показалось, что она украла шоколадку и потребовал оплатить ее или выложить товар. В результате произошел конфликт. Девушка выбежала из магазина и вернулась со своим молодым человеком, который ранее был неоднократно судим. После непродолжительного разговора он ударил сотрудника магазина.
"По версии следствия, 21-летний администратор магазина в ходе конфликта распылил незнакомому мужчине в лицо газ из газового баллончика, после чего нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Мужчина с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где утром 23 мая скончался", - сообщили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сотрудника магазина арестовали на 2 месяца. Расследования продолжается. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Омской области.