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Администратор магазина до смерти избил мужчину в Омске - РИА Новости, 24.05.2025
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15:01 24.05.2025 (обновлено: 15:06 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/omsk-2018853122.html
Администратор магазина до смерти избил мужчину в Омске
Администратор магазина до смерти избил мужчину в Омске - РИА Новости, 24.05.2025
Администратор магазина до смерти избил мужчину в Омске
Администратор супермаркета залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:01:00+03:00
2025-05-24T15:06:00+03:00
происшествия
омская область
россия
омск
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ОМСК, 24 мая - РИА Новости. Администратор супермаркета залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Инцидент произошел 22 мая на улице 2-я Поселковая в Омске. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, девушка избитого мужчины в магазине набрала товары и положила их в сумку. Администратору показалось, что она украла шоколадку и потребовал оплатить ее или выложить товар. В результате произошел конфликт. Девушка выбежала из магазина и вернулась со своим молодым человеком, который ранее был неоднократно судим. После непродолжительного разговора он ударил сотрудника магазина. "По версии следствия, 21-летний администратор магазина в ходе конфликта распылил незнакомому мужчине в лицо газ из газового баллончика, после чего нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Мужчина с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где утром 23 мая скончался", - сообщили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сотрудника магазина арестовали на 2 месяца. Расследования продолжается. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Омской области.
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происшествия, омская область, россия, омск
Происшествия, Омская область, Россия, Омск
Администратор магазина до смерти избил мужчину в Омске

В Омске администратор магазина залил мужчину из баллончика и избил его до смерти

© СУ СК России по Омской области/TelegramАдминистратор магазина, который залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина
Администратор магазина, который залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© СУ СК России по Омской области/Telegram
Администратор магазина, который залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина
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ОМСК, 24 мая - РИА Новости. Администратор супермаркета залил газовым баллончиком и до смерти избил мужчину на территории магазина, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Инцидент произошел 22 мая на улице 2-я Поселковая в Омске. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, девушка избитого мужчины в магазине набрала товары и положила их в сумку. Администратору показалось, что она украла шоколадку и потребовал оплатить ее или выложить товар. В результате произошел конфликт. Девушка выбежала из магазина и вернулась со своим молодым человеком, который ранее был неоднократно судим. После непродолжительного разговора он ударил сотрудника магазина.
"По версии следствия, 21-летний администратор магазина в ходе конфликта распылил незнакомому мужчине в лицо газ из газового баллончика, после чего нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Мужчина с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где утром 23 мая скончался", - сообщили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сотрудника магазина арестовали на 2 месяца. Расследования продолжается. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Омской области.
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