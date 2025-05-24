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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.05.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:23:00+03:00
2025-05-24T05:23:00+03:00
2025-05-24T05:23:00+03:00
калуга
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 4.45 мск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250523/rosaviatsiya-2018575047.html
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калуга, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты