https://ria.ru/20250524/ogranicheniya-2018802778.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.05.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:23:00+03:00

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калуга

международная организация гражданской авиации

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 4.45 мск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/rosaviatsiya-2018575047.html

калуга

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калуга, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)