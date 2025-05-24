https://ria.ru/20250524/obstrel-2018791488.html
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T00:13:00+03:00
2025-05-24T00:13:00+03:00
2025-05-24T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Двенадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении... Три вооруженные атаки - на донецком направлении... Две вооруженные атаки - на макеевском направлении... Всего выпущено 19 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.По данным управления, в результате украинских обстрелов был ранен один мирный житель.За предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов