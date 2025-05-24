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На Западе высказались о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 24.05.2025
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10:07 24.05.2025 (обновлено: 11:52 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/obmen-2018817126.html
На Западе высказались о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной
На Западе высказались о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 24.05.2025
На Западе высказались о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной
Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился не благодаря европейским странам, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:07:00+03:00
2025-05-24T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился не благодаря европейским странам, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Сообщается, что сейчас на границе Украины и Белоруссии происходит обмен пленными 1000 украинских солдат на 1000 российских. 2000 человек! И не благодаря европейцам, поскольку ни один из главных лидеров Европы не будет говорить с Москвой. Для европейцев бойкот дипломатии — показ силы", — указал Дизен.В пятницу Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных ведомством кадрах — бойцы, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне флагов России и СССР, радостно выкрикивают "Ура!" и аплодируют. Москва вернула из украинского плена 270 солдат, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен передано такое же число военных и гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250523/preduprezhdenie-2018736243.html
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в мире, россия, украина, москва, гленн дизен, вооруженные силы украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Москва, Гленн Дизен, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
На Западе высказались о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной

Дизен: масштабный обмен пленными России и Украины случился не благодаря Европе

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился не благодаря европейским странам, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«
"Сообщается, что сейчас на границе Украины и Белоруссии происходит обмен пленными 1000 украинских солдат на 1000 российских. 2000 человек! И не благодаря европейцам, поскольку ни один из главных лидеров Европы не будет говорить с Москвой. Для европейцев бойкот дипломатии — показ силы", — указал Дизен.
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В пятницу Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных ведомством кадрах — бойцы, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне флагов России и СССР, радостно выкрикивают "Ура!" и аплодируют.
Москва вернула из украинского плена 270 солдат, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен передано такое же число военных и гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.
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В миреРоссияУкраинаМоскваГленн ДизенВооруженные силы УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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