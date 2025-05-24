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Над Белгородской областью сбили более ста украинских беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 24.05.2025 (обновлено: 12:58 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/oblast-2018835569.html
Над Белгородской областью сбили более ста украинских беспилотников
Над Белгородской областью сбили более ста украинских беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
Над Белгородской областью сбили более ста украинских беспилотников
Более 100 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:57:00+03:00
2025-05-24T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
губкинский городской округ
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Более 100 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 23 мая. Атакам подверглись 52 населенных пункта в 11 муниципалитетах области. Было выпущено 69 снарядов и зафиксированы атаки 141 беспилотником, из них 103 были сбиты. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 15 частных домовладений, административное здание предприятия, фермерское хозяйство, несколько объектов связи, два сельхозпредприятия, социальный объект и восемь транспортных средств. "Над Белгородом системой ПВО сбиты 20 беспилотников... Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 10 беспилотников. Без последствий. Над Корочанским районом системой ПВО сбиты 18 беспилотников", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе 12 населённых пунктов подверглись атакам 19 беспилотников, 15 из которых сбиты системой ПВО. В Борисовском районе в посёлке Борисовка с беспилотника сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе шесть населённых пунктов атакованы 16 беспилотниками, из них 7 подавлены и сбиты. В Волоконовском районе село Коновалово и хутор Волчий-Первый атакованы двумя беспилотниками. В Грайворонском округе семь сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников. В Краснояружском районе по семи населённым пунктам выпущено 43 боеприпаса и совершены атаки 7 дронов, из которых 3 сбиты. В Шебекинском округе по 14 населённым пунктам выпущено 9 боеприпасов и нанесены удары 29 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. "Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 12 беспилотников самолётного типа. Без последствий. Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018832455.html
https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018821455.html
белгородская область
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губкинский городской округ
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белгородская область, белгород, губкинский городской округ, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Губкинский городской округ, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сбили более ста украинских беспилотников

Гладков: над Белгородской областью за сутки сбили более ста украинских дронов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Более 100 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 23 мая. Атакам подверглись 52 населенных пункта в 11 муниципалитетах области. Было выпущено 69 снарядов и зафиксированы атаки 141 беспилотником, из них 103 были сбиты. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 15 частных домовладений, административное здание предприятия, фермерское хозяйство, несколько объектов связи, два сельхозпредприятия, социальный объект и восемь транспортных средств.
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"Над Белгородом системой ПВО сбиты 20 беспилотников... Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 10 беспилотников. Без последствий. Над Корочанским районом системой ПВО сбиты 18 беспилотников", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе 12 населённых пунктов подверглись атакам 19 беспилотников, 15 из которых сбиты системой ПВО. В Борисовском районе в посёлке Борисовка с беспилотника сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе шесть населённых пунктов атакованы 16 беспилотниками, из них 7 подавлены и сбиты. В Волоконовском районе село Коновалово и хутор Волчий-Первый атакованы двумя беспилотниками. В Грайворонском округе семь сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников. В Краснояружском районе по семи населённым пунктам выпущено 43 боеприпаса и совершены атаки 7 дронов, из которых 3 сбиты. В Шебекинском округе по 14 населённым пунктам выпущено 9 боеприпасов и нанесены удары 29 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина.
"Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 12 беспилотников самолётного типа. Без последствий. Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера
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