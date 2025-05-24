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Более чем 50-градусная температура воздуха зафиксирована в ОАЭ

Более чем 50-градусная температура воздуха зафиксирована в ОАЭ - РИА Новости, 24.05.2025

Более чем 50-градусная температура воздуха зафиксирована в ОАЭ

Более чем 50-градусная температура воздуха, зафиксированная в ОАЭ в этом месяце, стала самой высокой для мая с момента начала наблюдений, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.05.2025

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ДУБАЙ, 24 мая - РИА Новости. Более чем 50-градусная температура воздуха, зафиксированная в ОАЭ в этом месяце, стала самой высокой для мая с момента начала наблюдений, сообщили РИА Новости в Национальном метеорологическом центре ОАЭ. "Температура, зафиксированная в ОАЭ, является самой высокой за май с тех пор, как Национальный центр метеорологии начал регистрировать климатические данные", - заявил представитель центра. В пятницу максимальная температура составила 50,4 градуса по Цельсию, что превысило прежнее рекордное значение. После этого в субботу столбик термометра в пустынной части страны вдали от побережья поднялся еще выше, до 51,6 градуса по Цельсию.

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