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Более чем 50-градусная температура воздуха зафиксирована в ОАЭ - РИА Новости, 24.05.2025
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Более чем 50-градусная температура воздуха зафиксирована в ОАЭ
Более чем 50-градусная температура воздуха зафиксирована в ОАЭ - РИА Новости, 24.05.2025
Более чем 50-градусная температура воздуха зафиксирована в ОАЭ
Более чем 50-градусная температура воздуха, зафиксированная в ОАЭ в этом месяце, стала самой высокой для мая с момента начала наблюдений, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.05.2025
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ДУБАЙ, 24 мая - РИА Новости. Более чем 50-градусная температура воздуха, зафиксированная в ОАЭ в этом месяце, стала самой высокой для мая с момента начала наблюдений, сообщили РИА Новости в Национальном метеорологическом центре ОАЭ. "Температура, зафиксированная в ОАЭ, является самой высокой за май с тех пор, как Национальный центр метеорологии начал регистрировать климатические данные", - заявил представитель центра. В пятницу максимальная температура составила 50,4 градуса по Цельсию, что превысило прежнее рекордное значение. После этого в субботу столбик термометра в пустынной части страны вдали от побережья поднялся еще выше, до 51,6 градуса по Цельсию.
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в мире, оаэ, погода
В мире, ОАЭ, Погода
Более чем 50-градусная температура воздуха зафиксирована в ОАЭ

Температура воздуха в ОАЭ стала самой высокой для мая с начала наблюдений

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ДУБАЙ, 24 мая - РИА Новости. Более чем 50-градусная температура воздуха, зафиксированная в ОАЭ в этом месяце, стала самой высокой для мая с момента начала наблюдений, сообщили РИА Новости в Национальном метеорологическом центре ОАЭ.
"Температура, зафиксированная в ОАЭ, является самой высокой за май с тех пор, как Национальный центр метеорологии начал регистрировать климатические данные", - заявил представитель центра.
В пятницу максимальная температура составила 50,4 градуса по Цельсию, что превысило прежнее рекордное значение. После этого в субботу столбик термометра в пустынной части страны вдали от побережья поднялся еще выше, до 51,6 градуса по Цельсию.
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