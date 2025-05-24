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Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске - РИА Новости, 24.05.2025
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09:38 24.05.2025 (обновлено: 14:52 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/noginsk-2018814579.html
Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске
Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске - РИА Новости, 24.05.2025
Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске
После ДТП в Ногинске, где погибли два человека, задержали водителя микроавтобуса, сообщило ГСУ СК в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:38:00+03:00
2025-05-24T14:52:00+03:00
происшествия
ногинск
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. После ДТП в Ногинске, где погибли два человека, задержали водителя микроавтобуса, сообщило ГСУ СК в Telegram-канале.&quot;В настоящее время водитель задержан в порядке статей 91-92 УПК по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК, по уголовному делу, возбужденному следователем СУ МУ МВД России &quot;Ногинское&quot;, — отметили в ведомстве.Там добавили, что с участием следователей-криминалистов провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехнические судебные экспертизы, также проводятся допросы и устанавливаются все обстоятельства происшествия.&quot;Следователями и криминалистами СК России по Московской области продолжается работа по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших в результате ДТП гибель двух людей, в том числе девятилетнего ребенка, а также травмирование еще восьми человек (часть третья статьи 238 УК)&quot;, — уточнили в СК.ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным Минздрава региона, помимо двух погибших, еще десять человек пострадали, восемь из них доставили в медучреждения.
https://ria.ru/20250523/dtp-2018682836.html
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происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ногинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске

После ДТП в Ногинске, где погибли два человека, задержали водителя микроавтобуса

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramМесто ДТП на трассе М-12 в Московской области
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. После ДТП в Ногинске, где погибли два человека, задержали водителя микроавтобуса, сообщило ГСУ СК в Telegram-канале.
«

"В настоящее время водитель задержан в порядке статей 91-92 УПК по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК, по уголовному делу, возбужденному следователем СУ МУ МВД России "Ногинское", — отметили в ведомстве.

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Там добавили, что с участием следователей-криминалистов провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехнические судебные экспертизы, также проводятся допросы и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
«

"Следователями и криминалистами СК России по Московской области продолжается работа по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших в результате ДТП гибель двух людей, в том числе девятилетнего ребенка, а также травмирование еще восьми человек (часть третья статьи 238 УК)", — уточнили в СК.

ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным Минздрава региона, помимо двух погибших, еще десять человек пострадали, восемь из них доставили в медучреждения.
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ПроисшествияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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