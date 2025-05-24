https://ria.ru/20250524/noginsk-2018814579.html

Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске

Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске - РИА Новости, 24.05.2025

Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске

После ДТП в Ногинске, где погибли два человека, задержали водителя микроавтобуса, сообщило ГСУ СК в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:38:00+03:00

2025-05-24T09:38:00+03:00

2025-05-24T14:52:00+03:00

происшествия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. После ДТП в Ногинске, где погибли два человека, задержали водителя микроавтобуса, сообщило ГСУ СК в Telegram-канале."В настоящее время водитель задержан в порядке статей 91-92 УПК по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК, по уголовному делу, возбужденному следователем СУ МУ МВД России "Ногинское", — отметили в ведомстве.Там добавили, что с участием следователей-криминалистов провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехнические судебные экспертизы, также проводятся допросы и устанавливаются все обстоятельства происшествия."Следователями и криминалистами СК России по Московской области продолжается работа по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших в результате ДТП гибель двух людей, в том числе девятилетнего ребенка, а также травмирование еще восьми человек (часть третья статьи 238 УК)", — уточнили в СК.ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным Минздрава региона, помимо двух погибших, еще десять человек пострадали, восемь из них доставили в медучреждения.

https://ria.ru/20250523/dtp-2018682836.html

https://ria.ru/20250523/kaliningrad-2018677320.html

ногинск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф)