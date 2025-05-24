Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске
После ДТП в Ногинске, где погибли два человека, задержали водителя микроавтобуса
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. После ДТП в Ногинске, где погибли два человека, задержали водителя микроавтобуса, сообщило ГСУ СК в Telegram-канале.
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"В настоящее время водитель задержан в порядке статей 91-92 УПК по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК, по уголовному делу, возбужденному следователем СУ МУ МВД России "Ногинское", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что с участием следователей-криминалистов провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехнические судебные экспертизы, также проводятся допросы и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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"Следователями и криминалистами СК России по Московской области продолжается работа по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших в результате ДТП гибель двух людей, в том числе девятилетнего ребенка, а также травмирование еще восьми человек (часть третья статьи 238 УК)", — уточнили в СК.
ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным Минздрава региона, помимо двух погибших, еще десять человек пострадали, восемь из них доставили в медучреждения.
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