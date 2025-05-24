https://ria.ru/20250524/nikitin-2018860551.html

Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем

Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем - РИА Новости, 24.05.2025

Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем

Писатель-фантаст Юрий Никитин, скончавшийся в пятницу в возрасте 85 лет, завещал подвергнуть его тело криоконсервации, поэтому оно будет заморожено для... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:36:00+03:00

2025-05-24T15:36:00+03:00

2025-05-24T15:36:00+03:00

харьков

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Писатель-фантаст Юрий Никитин, скончавшийся в пятницу в возрасте 85 лет, завещал подвергнуть его тело криоконсервации, поэтому оно будет заморожено для возможного оживления в будущем, об этом сообщила его вдова Лилия Никитина. "Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития", - написала она на своей странице и на странице самого писателя в социальной сети "ВКонтакте". Вдова Никитина отметила, что поскольку процедура требует значительных финансовых затрат, семья обращается к читателям, коллегам и "всем, кто разделял творческие взгляды Юрия Александровича", с просьбой о финансовой поддержке. "Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей", - написала Никитина. Юрий Никитин — советский и российский писатель, родился в 1939 года в Харькове. Писатель работал в жанрах научной фантастики, исторического романа, славянского фэнтези. За книгу "Огнепоклонники" получил высокие литературные премии и был принят в Союз писателей СССР. Среди самых известных его романов такие произведения как "Трое из леса", "Передышка бывает недолгой", цикл "Русские идут" и другие. В издательстве "Эксмо" напомнили, что он написал более 40 книг, включая те, что были им изданы под псевдонимом Гай Юлий Орловский.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, эксмо