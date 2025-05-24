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Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем - РИА Новости, 24.05.2025
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15:36 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/nikitin-2018860551.html
Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем
Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем - РИА Новости, 24.05.2025
Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем
Писатель-фантаст Юрий Никитин, скончавшийся в пятницу в возрасте 85 лет, завещал подвергнуть его тело криоконсервации, поэтому оно будет заморожено для... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:36:00+03:00
2025-05-24T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Писатель-фантаст Юрий Никитин, скончавшийся в пятницу в возрасте 85 лет, завещал подвергнуть его тело криоконсервации, поэтому оно будет заморожено для возможного оживления в будущем, об этом сообщила его вдова Лилия Никитина. "Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития", - написала она на своей странице и на странице самого писателя в социальной сети "ВКонтакте". Вдова Никитина отметила, что поскольку процедура требует значительных финансовых затрат, семья обращается к читателям, коллегам и "всем, кто разделял творческие взгляды Юрия Александровича", с просьбой о финансовой поддержке. "Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей", - написала Никитина. Юрий Никитин — советский и российский писатель, родился в 1939 года в Харькове. Писатель работал в жанрах научной фантастики, исторического романа, славянского фэнтези. За книгу "Огнепоклонники" получил высокие литературные премии и был принят в Союз писателей СССР. Среди самых известных его романов такие произведения как "Трое из леса", "Передышка бывает недолгой", цикл "Русские идут" и другие. В издательстве "Эксмо" напомнили, что он написал более 40 книг, включая те, что были им изданы под псевдонимом Гай Юлий Орловский.
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харьков, эксмо
Харьков, Эксмо
Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем

Тело писателя Никитина заморозят для воскрешения в будущем согласно завещанию

CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Yury NikitinПисатель-фантаст Юрий Никитин
Писатель-фантаст Юрий Никитин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Yury Nikitin
Писатель-фантаст Юрий Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Писатель-фантаст Юрий Никитин, скончавшийся в пятницу в возрасте 85 лет, завещал подвергнуть его тело криоконсервации, поэтому оно будет заморожено для возможного оживления в будущем, об этом сообщила его вдова Лилия Никитина.
«
"Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития", - написала она на своей странице и на странице самого писателя в социальной сети "ВКонтакте".
Вдова Никитина отметила, что поскольку процедура требует значительных финансовых затрат, семья обращается к читателям, коллегам и "всем, кто разделял творческие взгляды Юрия Александровича", с просьбой о финансовой поддержке.
"Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей", - написала Никитина.
Юрий Никитин — советский и российский писатель, родился в 1939 года в Харькове. Писатель работал в жанрах научной фантастики, исторического романа, славянского фэнтези. За книгу "Огнепоклонники" получил высокие литературные премии и был принят в Союз писателей СССР. Среди самых известных его романов такие произведения как "Трое из леса", "Передышка бывает недолгой", цикл "Русские идут" и другие. В издательстве "Эксмо" напомнили, что он написал более 40 книг, включая те, что были им изданы под псевдонимом Гай Юлий Орловский.
 
ХарьковЭксмо
 
 
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