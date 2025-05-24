Тело писателя-фантаста Никитина заморозят для воскрешения в будущем
Тело писателя Никитина заморозят для воскрешения в будущем согласно завещанию
Писатель-фантаст Юрий Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Писатель-фантаст Юрий Никитин, скончавшийся в пятницу в возрасте 85 лет, завещал подвергнуть его тело криоконсервации, поэтому оно будет заморожено для возможного оживления в будущем, об этом сообщила его вдова Лилия Никитина.
«
"Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития", - написала она на своей странице и на странице самого писателя в социальной сети "ВКонтакте".
Вдова Никитина отметила, что поскольку процедура требует значительных финансовых затрат, семья обращается к читателям, коллегам и "всем, кто разделял творческие взгляды Юрия Александровича", с просьбой о финансовой поддержке.
"Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей", - написала Никитина.
Юрий Никитин — советский и российский писатель, родился в 1939 года в Харькове. Писатель работал в жанрах научной фантастики, исторического романа, славянского фэнтези. За книгу "Огнепоклонники" получил высокие литературные премии и был принят в Союз писателей СССР. Среди самых известных его романов такие произведения как "Трое из леса", "Передышка бывает недолгой", цикл "Русские идут" и другие. В издательстве "Эксмо" напомнили, что он написал более 40 книг, включая те, что были им изданы под псевдонимом Гай Юлий Орловский.