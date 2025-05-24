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ВСУ на Ореховском направлении используют технику НАТО, сообщила разведка - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:53 24.05.2025 (обновлено: 10:03 25.05.2025)
https://ria.ru/20250524/nato-2018921600.html
ВСУ на Ореховском направлении используют технику НАТО, сообщила разведка
ВСУ на Ореховском направлении используют технику НАТО, сообщила разведка - РИА Новости, 25.05.2025
ВСУ на Ореховском направлении используют технику НАТО, сообщила разведка
ВСУ на ореховском направлении используют в основном технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА разведроты 392-го полка ВС РФ с позывным... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-24T23:53:00+03:00
2025-05-25T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
технологии
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. ВСУ на ореховском направлении используют в основном технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА разведроты 392-го полка ВС РФ с позывным "Фес". "Определить сложно, техника вся - европейская, которую обнаруживаем. А личный состав там непонятно кто. (БМП) Bradley, танки европейские", - рассказал он. При этом, по словам командира, несколько недель назад российские силы поразили достаточно много западной техники на ореховском направлении. В распоряжении РИА Новости имеется видео поражения броневика International MaxxPro, бронетранспортера M113 и танк Leopard 2A4. "При этом в основном передвигаются на пикапах и на багги... Тяжелая бронированная техника подвозит пехоту, но они стали аккуратнее, после того как пару месяцев назад двигались бесстрашно днем и поплатились за это", - добавил разведчик.
https://ria.ru/20250430/gornal-2014242844.html
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Боец с позывным "Фес": "ВСУ на Ореховском направлении используют технику стран НАТО"
ВСУ на ореховском направлении используют в основном технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА разведроты 392-го полка ВС РФ с позывным "Фес". В распоряжении РИА Новости оказалось видео поражения броневика International MaxxPro, бронетранспортера M113 и танк Leopard 2A4.
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вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, технологии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Технологии
ВСУ на Ореховском направлении используют технику НАТО, сообщила разведка

ВСУ на Ореховском направлении используют в основном натовскую технику

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. ВСУ на ореховском направлении используют в основном технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА разведроты 392-го полка ВС РФ с позывным "Фес".
«
"Определить сложно, техника вся - европейская, которую обнаруживаем. А личный состав там непонятно кто. (БМП) Bradley, танки европейские", - рассказал он.
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При этом, по словам командира, несколько недель назад российские силы поразили достаточно много западной техники на ореховском направлении. В распоряжении РИА Новости имеется видео поражения броневика International MaxxPro, бронетранспортера M113 и танк Leopard 2A4.
«
"При этом в основном передвигаются на пикапах и на багги... Тяжелая бронированная техника подвозит пехоту, но они стали аккуратнее, после того как пару месяцев назад двигались бесстрашно днем и поплатились за это", - добавил разведчик.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФТехнологии
 
 
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