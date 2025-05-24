https://ria.ru/20250524/nato-2018921600.html

ВСУ на Ореховском направлении используют технику НАТО, сообщила разведка

ВСУ на Ореховском направлении используют технику НАТО, сообщила разведка - РИА Новости, 25.05.2025

ВСУ на Ореховском направлении используют технику НАТО, сообщила разведка

ВСУ на ореховском направлении используют в основном технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА разведроты 392-го полка ВС РФ с позывным... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-24T23:53:00+03:00

2025-05-24T23:53:00+03:00

2025-05-25T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

нато

вооруженные силы рф

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018941279_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f6c7844ef3f6f7a7b592afd45275cd6.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. ВСУ на ореховском направлении используют в основном технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА разведроты 392-го полка ВС РФ с позывным "Фес". "Определить сложно, техника вся - европейская, которую обнаруживаем. А личный состав там непонятно кто. (БМП) Bradley, танки европейские", - рассказал он. При этом, по словам командира, несколько недель назад российские силы поразили достаточно много западной техники на ореховском направлении. В распоряжении РИА Новости имеется видео поражения броневика International MaxxPro, бронетранспортера M113 и танк Leopard 2A4. "При этом в основном передвигаются на пикапах и на багги... Тяжелая бронированная техника подвозит пехоту, но они стали аккуратнее, после того как пару месяцев назад двигались бесстрашно днем и поплатились за это", - добавил разведчик.

https://ria.ru/20250430/gornal-2014242844.html

https://ria.ru/20250507/boets-2015474746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец с позывным "Фес": "ВСУ на Ореховском направлении используют технику стран НАТО" ВСУ на ореховском направлении используют в основном технику стран НАТО, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА разведроты 392-го полка ВС РФ с позывным "Фес". В распоряжении РИА Новости оказалось видео поражения броневика International MaxxPro, бронетранспортера M113 и танк Leopard 2A4. 2025-05-24T23:53 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, технологии