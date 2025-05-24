https://ria.ru/20250524/mvd-2018834683.html

МВД предупредило о мошеннических письмах якобы от Роскомнадзора

МВД предупредило о мошеннических письмах якобы от Роскомнадзора - РИА Новости, 24.05.2025

МВД предупредило о мошеннических письмах якобы от Роскомнадзора

Жители российских регионов стали получать мошеннические письма якобы от Роскомнадзора, предупредило управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:44:00+03:00

2025-05-24T12:44:00+03:00

2025-05-24T17:42:00+03:00

россия

херсонская область

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Жители российских регионов стали получать мошеннические письма якобы от Роскомнадзора, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Жители Херсонской области и других субъектов РФ стали получать сообщения якобы от имени Роскомнадзора. <…> Такого рода сообщения — еще один способ вынудить гражданина самостоятельно позвонить мошенникам. Не перезванивайте по номерам из таких или похожих сообщений", — отметили в ведомстве.Аферисты высылают сообщения под предлогом "разъединенного вызова".В управлении привели пример мошеннического сообщения. "Разъединили ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) *-**-. С уважением, Роскомнадзор!" — процитировали в МВД одно из писем. В ведомстве напомнили, что сотрудники РКН не разъединяют звонки, не рассылают сообщения и не звонят гражданам.

https://ria.ru/20250523/ekzamen-2018593461.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия