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Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы введено в график - РИА Новости, 24.05.2025
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22:21 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/moskva-2018915560.html
Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы введено в график
Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы введено в график - РИА Новости, 24.05.2025
Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы введено в график
Движение поездов на участке Кольцевой линии метро Москвы введено в график после увеличения интервала движения из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 24.05.2025
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке Кольцевой линии метро Москвы введено в график после увеличения интервала движения из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее столичный дептранс сообщал, что интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии увеличены из-за человека на пути. "Движение на Кольцевой линии (5) по часовой стрелке в графике", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, метро, россия
Москва, Происшествия, Метро, Россия
Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы введено в график

Дептранс Москвы: движение поездов на Кольцевой линии метро введено в график

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтанция "Новослободская" Кольцевой линии метро Москвы
Станция Новослободская Кольцевой линии метро Москвы - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Станция "Новослободская" Кольцевой линии метро Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке Кольцевой линии метро Москвы введено в график после увеличения интервала движения из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее столичный дептранс сообщал, что интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии увеличены из-за человека на пути.
"Движение на Кольцевой линии (5) по часовой стрелке в графике", - говорится в сообщении.
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