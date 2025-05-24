https://ria.ru/20250524/moskva-2018915560.html

Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы введено в график

Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы введено в график - РИА Новости, 24.05.2025

Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы введено в график

Движение поездов на участке Кольцевой линии метро Москвы введено в график после увеличения интервала движения из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 24.05.2025

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке Кольцевой линии метро Москвы введено в график после увеличения интервала движения из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее столичный дептранс сообщал, что интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии увеличены из-за человека на пути. "Движение на Кольцевой линии (5) по часовой стрелке в графике", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/putin-2018523981.html

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