Рейтинг@Mail.ru
Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/moskva-2018913083.html
Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве
Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве - РИА Новости, 24.05.2025
Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве
Интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:51:00+03:00
2025-05-24T21:51:00+03:00
москва
происшествия
россия
метро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756151225_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_217fb01e33286d97decd540e1025b019.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/putin-2018523981.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756151225_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_84a781ffde4eb302d1dfa6d02a7231f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия, метро
Москва, Происшествия, Россия, Метро
Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве

На Кольцевой линии метро увеличили интервалы движения из-за человека на путях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПассажиры на станции Московского метрополитена
Пассажиры на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пассажиры на станции Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин наградил коллектив московского метро
22 мая, 18:33
 
МоскваПроисшествияРоссияМетро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала