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Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве
Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве - РИА Новости, 24.05.2025
Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве
Интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:51:00+03:00
2025-05-24T21:51:00+03:00
2025-05-24T21:51:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, россия, метро
Москва, Происшествия, Россия, Метро
Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве
На Кольцевой линии метро увеличили интервалы движения из-за человека на путях