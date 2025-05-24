https://ria.ru/20250524/moskva-2018913083.html

Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве

Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве - РИА Новости, 24.05.2025

Человек оказался на путях на Кольцевой линии метро в Москве

Интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T21:51:00+03:00

2025-05-24T21:51:00+03:00

2025-05-24T21:51:00+03:00

москва

происшествия

россия

метро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756151225_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_217fb01e33286d97decd540e1025b019.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Интервалы движения поездов по часовой стрелке временно увеличены на Кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/putin-2018523981.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, метро