https://ria.ru/20250524/moskva-2018856073.html
Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом
Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом - РИА Новости, 24.05.2025
Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом
Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом, с начала года на арендованных машинах совершили 22 миллиона поездок — это на 3 миллиона больше, чем за тот же... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:13:00+03:00
2025-05-24T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом, с начала года на арендованных машинах совершили 22 миллиона поездок — это на 3 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Каршеринг пользуется большой популярностью у москвичей. С начала года на арендованных машинах совершили 22 миллиона поездок — это на 3 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года. Каждым автомобилем краткосрочной аренды ежедневно пользуются несколько водителей, поэтому нагрузка на дороги снижается и улучшается экологическая ситуация в городе. Мы продолжим развивать сервис по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - отметил Ликсутов. По его словам, ездить на каршеринге выгоднее и удобнее, чем на личном авто, так как не нужно платить за парковку, заправку и обслуживание автомобиля, не нужно возвращаться туда, где остался автомобиль, можно арендовать разные модели машин в разных комплектациях.
https://ria.ru/20250516/moskva-2016897516.html
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общество, авто, москва, максим ликсутов , сергей собянин, россия
Общество, Авто, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Россия
Москвичи стали чаще пользоваться каршерингом
Заммэра Ликсутов: москвичи стали чаще пользоваться каршерингом