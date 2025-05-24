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В Москве завершился полумарафон "ЗаБег.РФ"
В Москве завершился полумарафон "ЗаБег.РФ" - РИА Новости, 24.05.2025
В Москве завершился полумарафон "ЗаБег.РФ"
Полумарафон самого массового забега страны завершился в Москве, бежали около 8 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:05:00+03:00
2025-05-24T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полумарафон самого массового забега страны завершился в Москве, бежали около 8 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "На московском этапе самого массового забега страны "ЗаБег.РФ" завершился полумарафон. Победителями на дистанции 21,1 километра стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Их результаты 01:00:37 и 01:11:14 соответственно. Всего бежали около 8 тысяч человек", - написал он. Отмечается, что состязание уже установило два рекорда Гиннесса как "Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно" (в 2020 и 2021 годах). А сам полумарафон проводился в девятый раз и стартовал одновременно во всех регионах России — от Камчатки до Калининграда. "В Москве забеги будут продолжаться весь день. По прогнозам, в них примут участие около 40 тысяч человек — рекордный показатель", - добавил Собянин. Уточняется, что помимо полумарафона участники могут преодолеть на выбор ещё три дистанции: один километр, пять километров и десять километров. Старт и финиш расположены на Васильевском спуске, а маршруты проходят по знаковым местам Москвы.
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общество, москва, россия, камчатка, сергей собянин, владимир никитин
Общество, Москва, Россия, Камчатка, Сергей Собянин, Владимир Никитин
В Москве завершился полумарафон "ЗаБег.РФ"
В Москве завершился полумарафон самого массового забега страны