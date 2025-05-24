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Собянин рассказал о благоустройстве около четырех станций метро в Москве
Собянин рассказал о благоустройстве около четырех станций метро в Москве - РИА Новости, 24.05.2025
Собянин рассказал о благоустройстве около четырех станций метро в Москве
Около станций "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская" Троицкой линии Московского метрополитена запланировано масштабное благоустройство, сообщил мэр... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:49:00+03:00
2025-05-24T14:49:00+03:00
2025-05-24T14:49:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
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сергей собянин
завод имени лихачева (зил)
московский метрополитен
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около станций "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская" Троицкой линии Московского метрополитена запланировано масштабное благоустройство, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Территории около будущих станций "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская" Троицкой линии метро ждет масштабное комплексное благоустройство", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр Москвы уточнил, что возле "Вавиловской" приведут в порядок около 100 тысяч квадратных метров: сделают новые участки автодорог для транспорта и пешеходных зон, организуют новую дождевую канализацию, разобьют газон, высадят деревья, кустарники и цветы, установят скамейки, велопарковки и современные павильоны для ожидания наземного городского транспорта.
https://ria.ru/20250514/moskva-2016811801.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, завод имени лихачева (зил), московский метрополитен
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Московский метрополитен
Собянин рассказал о благоустройстве около четырех станций метро в Москве
Собянин: около четырех станций Троицкой ветки будет благоустройство